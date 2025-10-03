|
Piatok 3.10.2025

03. októbra 2025
Interreg otvára nové výzvy, slovenskí partneri sa zapájajú do projektov
Programy Interreg predstavujú dôležitý nástroj európskej spolupráce, ktorý spája regióny a krajiny pri riešení spoločných výziev v oblasti cezhraničnej, nadnárodnej aj ...
Nadnárodná spolupráca
V súčasnosti sú otvorené dve nové výzvy, a tými sú Interreg Program dunajského regiónu a Interreg Stredná Európa. Do oboch je zapojených viac ako 150 slovenských partnerov, ktorí sa podieľajú na realizácii približne 120 projektov.
„Pre Slovensko má nadnárodná spolupráca osobitný význam, pretože prináša nové príležitosti na zdieľanie skúseností, prenos inovácií a spoločné riešenie výziev v oblasti životného prostredia, dopravy, hospodárskeho rozvoja či vzdelávania. Vďaka zapojeniu do programov Interreg sa Slovensko aktívne podieľa na budovaní silnejších partnerstiev, čo prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti našich regiónov aj k zlepšeniu kvality života obyvateľov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Maraček.
Tretia výzva Interreg Programu dunajského regiónu bola vyhlásená 22. septembra 2025 a projekty možno predkladať do 15. decembra 2025. Iniciatívy môžu trvať maximálne 30 mesiacov a sú zamerané na rozvoj zručností pre priemyselnú transformáciu, predovšetkým v oblasti umelej inteligencie, ďalej na zelenú energetiku, obnoviteľné zdroje, vodné hospodárstvo, vzdelávanie, trh práce a sociálnu ekonomiku. Výzva podporuje aj posilňovanie inštitúcií a zapájanie občanov do rozhodovacích procesov.
Prepojenie regiónov
Pre Slovensko predstavuje príležitosť riešiť spoločné problémy celého dunajského regiónu, najmä klimatickú adaptáciu, kvalitné vzdelávanie a posilnenie odolnosti verejnej správy. Národný kontaktný bod organizuje k tretej výzve online informačný deň 10. októbra 2025 a pripravuje aj sériu online stretnutí „otázky a odpovede k výzve“.
Štvrtá výzva programu Interreg Stredná Európa bola vyhlásená 29. septembra 2025 s uzávierkou 27. novembra 2025. Projekty budú trvať od 18 do 24 mesiacov a orientované sú na zníženie vplyvu hraníc a posilnenie funkčných prepojení medzi regiónmi strednej Európy. Ide o strategickú výzvu zameranú na kapitalizáciu, teda ďalšie využívanie a rozvíjanie výstupov z už realizovaných projektov. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť regiónu prostredníctvom spolupráce nadnárodných aj cezhraničných partnerov. K tejto výzve sa uskutoční online informačný deň 9. októbra 2025.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zároveň pripravuje špeciálne podujatie „Spolupráca naprieč hranicami“, ktoré sa uskutoční 28. októbra 2025. Účastníci na ňom získajú komplexný prehľad o programoch Interreg a vypočujú si skúsenosti prijímateľov podpory. Podujatie je určené pre mestá, samosprávy, univerzity, výskumné inštitúcie, tretí sektor, ministerstvá aj súkromný sektor. Viac informácií je k dispozícii na stránke urbact.eu/slovenska-republika.
Zdroj: SITA.sk - Interreg otvára nové výzvy, slovenskí partneri sa zapájajú do projektov © SITA Všetky práva vyhradené.
