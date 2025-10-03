Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. októbra 2025

S mladou ženou sa zrútil výťah zo siedmeho poschodia, zraneniam podľahla


Tagy: Nehoda Úmrtie Výťah

O život prišla cestou do práce mladá žena, keď sa zasekol výťah, do ktorého vstúpila na siedmom poschodí, a potom sa zrútil na prízemie. Nešťastie sa stalo v posledný septembrový deň v tureckom meste Tarsus. ...



Zdieľať
gettyimages 2176416093 2 676x451 3.10.2025 (SITA.sk) - O život prišla cestou do práce mladá žena, keď sa zasekol výťah, do ktorého vstúpila na siedmom poschodí, a potom sa zrútil na prízemie. Nešťastie sa stalo v posledný septembrový deň v tureckom meste Tarsus. Po mladej matke zostalo jedno dieťa. Informuje o tom web The Mirror.


Keď Pelin Yasot Kiygaová zostala v zaseknutom výťahu, jej 34-ročný manžel Gokhan Kiyga sa ju zúfalo snažil zachrániť. Záznamy z bezpečnostných kamier ho zachytili, ako sa usiluje dvere výťahu otvoriť. Pri pokuse o vypáčenie dverí si zranil nohu, ale manželku sa mu nepodarilo vyslobodiť. Záchranári Pelin previezli do nemocnice, ale zraneniam podľahla.

Polícia uviedla, že vypočula 17 ľudí a zatkla tri osoby vrátane bývalého manažéra spoločnosti zodpovednej za výťah, súčasného manažéra a vedúceho stavby. Podľa obyvateľov domu výťah správne nefungoval už viac ako mesiac pred nehodou.


Zdroj: SITA.sk - S mladou ženou sa zrútil výťah zo siedmeho poschodia, zraneniam podľahla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehoda Úmrtie Výťah
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Interreg otvára nové výzvy, slovenskí partneri sa zapájajú do projektov
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov v prihraničných oblastiach na testovanie varovného systému v Rakúsku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 