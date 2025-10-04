Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Slováci budú tráviť zimu pod palmami, záujem o dovolenky stúpol o tretinu


Tagy: Cestovanie Cestovné kancelárie Prieskum Zimná dovolenka

Ani neisté ekonomické vyhliadky a napätá geopolitická situácia nezastavili chuť Slovákov cestovať. Dopyt po zimných dovolenkách tento rok výrazne stúpol, pričom podľa cestovnej spoločnosti TUI ide o ...



Zdieľať
4.10.2025 (SITA.sk) - Ani neisté ekonomické vyhliadky a napätá geopolitická situácia nezastavili chuť Slovákov cestovať. Dopyt po zimných dovolenkách tento rok výrazne stúpol, pričom podľa cestovnej spoločnosti TUI ide o medziročný nárast počtu cestujúcich až o tretinu.



Zimná dovolenka


Teší ma, že prázdniny a cestovanie sú naďalej pre ľudí dôležité. Sviatky, či prázdniny strávené cestovaním totiž prinášajú do našich životov rovnováhu, oddych a nové zážitky, ktoré nás aspoň na chvíľu vytrhnú zo stereotypov všedných dní,“ uviedol výkonný riaditeľ TUI Austria Gottfried Math. Ako dodal, silný nástup zaznamenali najmä pri rezerváciách na zimnú sezónu, pričom pretrváva trend dovoleniek v teplom prostredí pri mori.



Cestovné kancelárie zaznamenali nárast rezervácií najmä vďaka trendu skorého plánovania dovoleniek. Vysoký záujem je najmä o diaľkové destinácie, no stabilne silnú pozíciu si držia aj klasické lokality ako Kanárske ostrovy či Egypt. Ceny pobytov ostávajú vyrovnané.


Podľa údajov TUI je priemerná cena zimnej dovolenky pre slovenského cestujúceho 1 482 eur na osobu, pričom priemerná dĺžka pobytu je 8,1 dňa. Maďarskí dovolenkári trávia v zahraničí v priemere 8,4 dňa, pričom za pobyt zaplatia približne 1 666 eur. Rakúšania si doprajú v priemere 8,7-dňový pobyt, za ktorý zaplatia 1 953 eur.



Rebríček najobľúbenejších destinácií


TUI zároveň zverejnila rebríček najobľúbenejších destinácií pre blížiacu sa zimnú sezónu 2025/2026. Dominujú mu exotické miesta pri mori.


Dobrý štart rezervácií našich zimných produktov sú skvelou správou pre celý trh. V porovnaní s minulým rokom momentálne na Slovensku zaznamenávame až tretinový nárast počtu hostí v zimnej sezóne 2025/26,“ uviedla Mariana Metwaly Veiglová z TUI ReiseCenter Slovensko. Ako dodala, medzi najvyhľadávanejšími lokalitami dominujú Maldivy, Thajsko a Maurícius.



Práve Maldivy sa tento rok stali najväčším prekvapením a obsadili prvé miesto v rebríčku najobľúbenejších krajín. Zreteľný nárast dopytu zaznamenali aj Thajsko a Maurícius. Do prvej trojky sa prebojovalo aj Španielsko, ktoré spolu s Gran Canariou a Tenerife zostáva najvyhľadávanejšou stredne vzdialenou destináciou medzi Slovákmi.


V prvej desiatke najpopulárnejších zimných destinácií sa okrem spomenutých krajín nachádzajú aj Dominikánska republika, Mexiko, Tanzánia, Spojené arabské emiráty, Seychely a Egypt. Podobné cestovateľské preferencie majú aj Maďari, ktorých najčastejšími voľbami sú Maldivy, Dominikánska republika, Thajsko, Maurícius a Egypt. V Rakúsku dominujú Španielsko, Thajsko, Egypt, Maldivy a Maurícius.




Zdroj: SITA.sk - Slováci budú tráviť zimu pod palmami, záujem o dovolenky stúpol o tretinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovanie Cestovné kancelárie Prieskum Zimná dovolenka
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Interreg otvára nové výzvy, slovenskí partneri sa zapájajú do projektov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 