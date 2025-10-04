|
|
04. októbra 2025
Slováci budú tráviť zimu pod palmami, záujem o dovolenky stúpol o tretinu
Ani neisté ekonomické vyhliadky a napätá geopolitická situácia nezastavili chuť Slovákov cestovať. Dopyt po zimných dovolenkách tento rok výrazne stúpol, pričom podľa cestovnej spoločnosti TUI ide o ...
Zdieľať
Zimná dovolenka
„Teší ma, že prázdniny a cestovanie sú naďalej pre ľudí dôležité. Sviatky, či prázdniny strávené cestovaním totiž prinášajú do našich životov rovnováhu, oddych a nové zážitky, ktoré nás aspoň na chvíľu vytrhnú zo stereotypov všedných dní,“ uviedol výkonný riaditeľ TUI Austria Gottfried Math. Ako dodal, silný nástup zaznamenali najmä pri rezerváciách na zimnú sezónu, pričom pretrváva trend dovoleniek v teplom prostredí pri mori.
Cestovné kancelárie zaznamenali nárast rezervácií najmä vďaka trendu skorého plánovania dovoleniek. Vysoký záujem je najmä o diaľkové destinácie, no stabilne silnú pozíciu si držia aj klasické lokality ako Kanárske ostrovy či Egypt. Ceny pobytov ostávajú vyrovnané.
Podľa údajov TUI je priemerná cena zimnej dovolenky pre slovenského cestujúceho 1 482 eur na osobu, pričom priemerná dĺžka pobytu je 8,1 dňa. Maďarskí dovolenkári trávia v zahraničí v priemere 8,4 dňa, pričom za pobyt zaplatia približne 1 666 eur. Rakúšania si doprajú v priemere 8,7-dňový pobyt, za ktorý zaplatia 1 953 eur.
Rebríček najobľúbenejších destinácií
TUI zároveň zverejnila rebríček najobľúbenejších destinácií pre blížiacu sa zimnú sezónu 2025/2026. Dominujú mu exotické miesta pri mori.
„Dobrý štart rezervácií našich zimných produktov sú skvelou správou pre celý trh. V porovnaní s minulým rokom momentálne na Slovensku zaznamenávame až tretinový nárast počtu hostí v zimnej sezóne 2025/26,“ uviedla Mariana Metwaly Veiglová z TUI ReiseCenter Slovensko. Ako dodala, medzi najvyhľadávanejšími lokalitami dominujú Maldivy, Thajsko a Maurícius.
Práve Maldivy sa tento rok stali najväčším prekvapením a obsadili prvé miesto v rebríčku najobľúbenejších krajín. Zreteľný nárast dopytu zaznamenali aj Thajsko a Maurícius. Do prvej trojky sa prebojovalo aj Španielsko, ktoré spolu s Gran Canariou a Tenerife zostáva najvyhľadávanejšou stredne vzdialenou destináciou medzi Slovákmi.
V prvej desiatke najpopulárnejších zimných destinácií sa okrem spomenutých krajín nachádzajú aj Dominikánska republika, Mexiko, Tanzánia, Spojené arabské emiráty, Seychely a Egypt. Podobné cestovateľské preferencie majú aj Maďari, ktorých najčastejšími voľbami sú Maldivy, Dominikánska republika, Thajsko, Maurícius a Egypt. V Rakúsku dominujú Španielsko, Thajsko, Egypt, Maldivy a Maurícius.
Zdroj: SITA.sk - Slováci budú tráviť zimu pod palmami, záujem o dovolenky stúpol o tretinu © SITA Všetky práva vyhradené.
