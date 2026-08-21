Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2026

Invázia v auguste 1968 spôsobila masový odchod vzdelancov – FOTO


Tagy: August 1968 Československá republika Varšavská zmluva

Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb. Podľa odhadov opustilo Československo po invázii ...



Zdieľať
000019 676x554 21.8.2026 (SITA.sk) - Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb.


Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb, pričom zo Slovenska ich v rámci tohto počtu bolo okolo 11-tisíc. Medzi utečencami z Československa boli nadpriemerne zastúpení vysokokvalifikovaní odborníci, vedci, umelci a mladí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Najznámejší spomedzi emigrantov boli napríklad spisovatelia Ladislav Mňačko a Milan Kundera, spevák Karel Kryl alebo režisér Miloš Forman. Československo v rokoch 1968 – 1970 opustilo takmer 10 percent vedcov, hlavne tých s dobrými kontaktmi v zahraničí, takže nemali problém sa v zahraničí uplatniť. Slovensko a Česko si 21. augusta pripomína 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.

Začiatok okupácie


V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa nakoniec stiahli až v roku 1991.

Nádeje vkladané do vtedajšieho obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených.

Československá vláda zaznamenala v septembri 1968 od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie. V súvislosti s pozvaním sovietskych vojsk do krajiny sa pred súdom ocitli viacerí predstavitelia komunistického režimu, nikto však nebol potrestaný.




Fotogaléria k článku:

















20 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Invázia v auguste 1968 spôsobila masový odchod vzdelancov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: August 1968 Československá republika Varšavská zmluva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Po požiari bytového domu vo Švajčiarsku je nezvestných päť osôb, budova zhorela do tla
<< predchádzajúci článok
Rádio Slovensko Slovensku 2026: Niektoré životné kroky sa bez pomoci druhých robia ťažšie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 