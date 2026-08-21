|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2026
Invázia v auguste 1968 spôsobila masový odchod vzdelancov – FOTO
Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb. Podľa odhadov opustilo Československo po invázii ...
Zdieľať
21.8.2026 (SITA.sk) - Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb.
Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb, pričom zo Slovenska ich v rámci tohto počtu bolo okolo 11-tisíc. Medzi utečencami z Československa boli nadpriemerne zastúpení vysokokvalifikovaní odborníci, vedci, umelci a mladí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia.
Najznámejší spomedzi emigrantov boli napríklad spisovatelia Ladislav Mňačko a Milan Kundera, spevák Karel Kryl alebo režisér Miloš Forman. Československo v rokoch 1968 – 1970 opustilo takmer 10 percent vedcov, hlavne tých s dobrými kontaktmi v zahraničí, takže nemali problém sa v zahraničí uplatniť. Slovensko a Česko si 21. augusta pripomína 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa nakoniec stiahli až v roku 1991.
Nádeje vkladané do vtedajšieho obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených.
Československá vláda zaznamenala v septembri 1968 od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie. V súvislosti s pozvaním sovietskych vojsk do krajiny sa pred súdom ocitli viacerí predstavitelia komunistického režimu, nikto však nebol potrestaný.
Zdroj: SITA.sk - Invázia v auguste 1968 spôsobila masový odchod vzdelancov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa odhadov opustilo Československo po invázii v auguste 1968 do začiatku roku 1970 zhruba 80-tisíc osôb, pričom zo Slovenska ich v rámci tohto počtu bolo okolo 11-tisíc. Medzi utečencami z Československa boli nadpriemerne zastúpení vysokokvalifikovaní odborníci, vedci, umelci a mladí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia.
Najznámejší spomedzi emigrantov boli napríklad spisovatelia Ladislav Mňačko a Milan Kundera, spevák Karel Kryl alebo režisér Miloš Forman. Československo v rokoch 1968 – 1970 opustilo takmer 10 percent vedcov, hlavne tých s dobrými kontaktmi v zahraničí, takže nemali problém sa v zahraničí uplatniť. Slovensko a Česko si 21. augusta pripomína 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.
Začiatok okupácie
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa nakoniec stiahli až v roku 1991.
Nádeje vkladané do vtedajšieho obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených.
Československá vláda zaznamenala v septembri 1968 od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie. V súvislosti s pozvaním sovietskych vojsk do krajiny sa pred súdom ocitli viacerí predstavitelia komunistického režimu, nikto však nebol potrestaný.
Zdroj: SITA.sk - Invázia v auguste 1968 spôsobila masový odchod vzdelancov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po požiari bytového domu vo Švajčiarsku je nezvestných päť osôb, budova zhorela do tla
Po požiari bytového domu vo Švajčiarsku je nezvestných päť osôb, budova zhorela do tla
<< predchádzajúci článok
Rádio Slovensko Slovensku 2026: Niektoré životné kroky sa bez pomoci druhých robia ťažšie
Rádio Slovensko Slovensku 2026: Niektoré životné kroky sa bez pomoci druhých robia ťažšie