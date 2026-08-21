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21. augusta 2026

Po požiari bytového domu vo Švajčiarsku je nezvestných päť osôb, budova zhorela do tla


Tagy: nezvestné osoby Požiar bytového domu Tragická udalosť

Osem ľudí bolo zranených, z nich dvaja sú vo vážnom stave. Po požiari, ktorý sa v noci na piatok prehnal bytovým domom vo východošvajčiarskom meste Thusis, ...



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admin ajax 2 1 21.8.2026 (SITA.sk) - Osem ľudí bolo zranených, z nich dvaja sú vo vážnom stave.


Po požiari, ktorý sa v noci na piatok prehnal bytovým domom vo východošvajčiarskom meste Thusis, ostalo osem zranených a päť nezvestných osôb, informovala miestna polícia.

Oheň vypukol krátko po polnoci a „úplne zničili“ budovu, v ktorej sa nachádzala reštaurácia aj bytové jednotky, uviedla polícia kantónu Graubünden. „Schodisko sa zrútilo, preto bolo potrebné otvoriť strechu budovy pomocou žeriavu,“ doplnila vo vyhlásení.

Dve zo zranených osôb sú vo vážnom stave. Šesť ďalších ľudí sa z budovy dostalo bez zranení. Na miesto bolo vyslaných približne 100 hasičov a zásah pokračoval aj v piatok ráno.


Zdroj: SITA.sk - Po požiari bytového domu vo Švajčiarsku je nezvestných päť osôb, budova zhorela do tla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nezvestné osoby Požiar bytového domu Tragická udalosť
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