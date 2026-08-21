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Rádio Slovensko Slovensku 2026: Niektoré životné kroky sa bez pomoci druhých robia ťažšie
Prvý samostatný krok. Návrat na nohy. Ďalšia rehabilitácia. Možnosť pokračovať v športe, ktorý človek miluje. Pre väčšinu z nás sú to obyčajné súčasti života. Pre ľudí, ktorých príbehy ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Prvý samostatný krok. Návrat na nohy. Ďalšia rehabilitácia. Možnosť pokračovať v športe, ktorý človek miluje.
Pre väčšinu z nás sú to obyčajné súčasti života. Pre ľudí, ktorých príbehy prináša šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, sú však často veľkými míľnikmi, za ktorými stojí každodenné úsilie, odhodlanie a pomoc druhých.
Rádio Slovensko v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk aj tento rok predstavuje príbehy ľudí, ktorí napriek náročným životným okolnostiam pokračujú ďalej. Šestnásť príbehov zo slovenských miest a obcí ukazuje, že za každou diagnózou je konkrétny človek – so svojimi obavami, nádejou, snami a túžbou žiť čo najplnohodnotnejší život.
Dominika vie, aké krehké môžu byť schopnosti, ktoré väčšina ľudí považuje za samozrejmé. So zriedkavou neurologickou diagnózou Dystonia 28 bojuje o pohyb, koordináciu aj samostatnosť. Pravidelné cvičenie pre ňu nie je voľnočasová aktivita, ale spôsob, ako si udržať to, čo sa jej podarilo vybojovať.
O svoju samostatnosť bojujú aj dvojičky Mária a Lenka s detskou mozgovou obrnou. Napriek zdravotnému znevýhodneniu vyštudovali sociálnu prácu a chcú byť čo najviac nezávislé. Rehabilitácie im pomáhajú napredovať, no ich pravidelná úhrada predstavuje pre rodinu významnú finančnú záťaž.
Podobnú cestu absolvujú aj Jožko a jeho mladší brat Miško. Jožko má Downov syndróm, Miško autizmus a epilepsiu. Obaja sú neverbálni a potrebujú nepretržitú starostlivosť. Práve pravidelné terapie im môžu pomôcť rozvíjať schopnosti a robiť malé, no dôležité pokroky.
Niekedy nejde o veľký sen, ale o vec, bez ktorej sa každodenný život stáva ešte náročnejším.
Martin od narodenia žije s detskou mozgovou obrnou a vážnou poruchou zraku. Potrebuje nový vozík, špeciálne okuliare a rehabilitácie. Pre Johanku a jej rodinu je dôležité zabezpečiť terapie, pomôcky aj stabilné bývanie.
Sedemročný Marcelko od jari bojuje s leukémiou, pričom jeho rodine popri strachu o syna pribudli aj náklady na cestovanie do nemocnice, zdravotnú starostlivosť a základné potreby. Náročná liečba si vyžiadala aj dlhé hospitalizácie, počas ktorých musela rodina zvládať odlúčenie a každodenné fungovanie v náročnej situácii. Pomoc by im preto uľahčila zvládnuť zvýšené výdavky, ktoré s Marcelkovou liečbou a starostlivosťou o neho súvisia.
Svoj boj pozná aj Miroslav, ktorého pred rokom zasiahla bakteriálna meningitída. V čase, keď lekári nevedeli povedať, či ešte niekedy bude chodiť, sa začal jeho dlhý návrat. Dnes už opäť kráča. Za každým krokom sú však mesiace rehabilitácií a obrovského úsilia. Ďalšia liečba môže rozhodnúť o tom, či sa mu podarí udržať dosiahnutý pokrok.
Nie všetky príbehy sú však o návrate k tomu, čo bolo. Niektoré sú o ceste k tomu, čo ešte len môže byť.
Lívinka sa napriek vzácnej genetickej diagnóze každý deň približuje k svojmu veľkému snu – urobiť prvý samostatný krok. Intenzívne rehabilitácie jej pomáhajú posúvať hranice možností.
Sabinka zase našla v parabedmintone priestor, v ktorom môže naplno ukázať svoj talent. Dievča s achondropláziou dnes úspešne súťaží doma aj v zahraničí a chce reprezentovať Slovensko aj naďalej.
A 33-ročná Lenka dokazuje, že človeka nemusia definovať jeho diagnózy. Vyštudovala vysokú školu, našla si priateľov a snaží sa žiť čo najsamostatnejšie. Pravidelné rehabilitácie jej pomáhajú túto samostatnosť udržať.
Šestnásť príbehov, šestnásť rôznych životných ciest. To, čo ich spája, nie je diagnóza. Je to odhodlanie nevzdať sa.
Rádio Slovensko Slovensku nechce príbehy ľudí iba rozprávať. Chce k nim priviesť aj pomoc.
Šiesty ročník projektu odštartoval pilotným príbehom v júni počas národného štafetového behu The RUN Slovakia. Od 10. augusta rádio postupne predstavuje ďalších 15 príbehov vo vysielaní programu Dobré ráno, Slovensko!.
Redaktorka Kristína Malachovská spolu s tímom Rádio Slovensko Slovensku putuje po rôznych kútoch krajiny a prináša poslucháčom príbehy priamo z prostredia, v ktorom ich hrdinovia žijú. Verejnosť ich môže sledovať aj na sociálnych sieťach Rádia Slovensko.
Každý príbeh pritom ponúka aj možnosť konkrétnej pomoci.
Prispieť možno ľubovoľnou sumou prostredníctvom výziev na portáli ĽudiaĽuďom.sk alebo darcovskou SMS v tvare DMS LUDIALUDOM na číslo 877. Cena SMS je 5 eur.
Nie je pritom dôležité, koľko človek daruje. Dôležité je, že sa rozhodne nebyť ľahostajný. Pre niekoho môže byť dar päť eur príspevkom na rehabilitáciu. Pre iného môže znamenať kúsok cesty k samostatnosti. A možno raz aj prvý samostatný krok.
Rádio Slovensko Slovensku 2026 preto spája nielen príbehy, ale aj ľudí, ktorí ich môžu pomôcť meniť. Pretože niekedy niekomu nechýba odvaha ísť ďalej. Chýba mu len pomocná ruka. Pomôžme, aby ju tento rok našiel každý, kto ju potrebuje. Viac informácií o projekte, jednotlivých príbehoch a možnostiach pomoci je dostupných na portáli ĽudiaĽuďom.sk a vo vysielaní Rádia Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rádio Slovensko Slovensku 2026: Niektoré životné kroky sa bez pomoci druhých robia ťažšie © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre väčšinu z nás sú to obyčajné súčasti života. Pre ľudí, ktorých príbehy prináša šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, sú však často veľkými míľnikmi, za ktorými stojí každodenné úsilie, odhodlanie a pomoc druhých.
Rádio Slovensko v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk aj tento rok predstavuje príbehy ľudí, ktorí napriek náročným životným okolnostiam pokračujú ďalej. Šestnásť príbehov zo slovenských miest a obcí ukazuje, že za každou diagnózou je konkrétny človek – so svojimi obavami, nádejou, snami a túžbou žiť čo najplnohodnotnejší život.
Keď je každý krok výsledkom veľkého úsilia
Dominika vie, aké krehké môžu byť schopnosti, ktoré väčšina ľudí považuje za samozrejmé. So zriedkavou neurologickou diagnózou Dystonia 28 bojuje o pohyb, koordináciu aj samostatnosť. Pravidelné cvičenie pre ňu nie je voľnočasová aktivita, ale spôsob, ako si udržať to, čo sa jej podarilo vybojovať.
O svoju samostatnosť bojujú aj dvojičky Mária a Lenka s detskou mozgovou obrnou. Napriek zdravotnému znevýhodneniu vyštudovali sociálnu prácu a chcú byť čo najviac nezávislé. Rehabilitácie im pomáhajú napredovať, no ich pravidelná úhrada predstavuje pre rodinu významnú finančnú záťaž.
Podobnú cestu absolvujú aj Jožko a jeho mladší brat Miško. Jožko má Downov syndróm, Miško autizmus a epilepsiu. Obaja sú neverbálni a potrebujú nepretržitú starostlivosť. Práve pravidelné terapie im môžu pomôcť rozvíjať schopnosti a robiť malé, no dôležité pokroky.
Pomoc má mnoho podôb
Niekedy nejde o veľký sen, ale o vec, bez ktorej sa každodenný život stáva ešte náročnejším.
Martin od narodenia žije s detskou mozgovou obrnou a vážnou poruchou zraku. Potrebuje nový vozík, špeciálne okuliare a rehabilitácie. Pre Johanku a jej rodinu je dôležité zabezpečiť terapie, pomôcky aj stabilné bývanie.
Sedemročný Marcelko od jari bojuje s leukémiou, pričom jeho rodine popri strachu o syna pribudli aj náklady na cestovanie do nemocnice, zdravotnú starostlivosť a základné potreby. Náročná liečba si vyžiadala aj dlhé hospitalizácie, počas ktorých musela rodina zvládať odlúčenie a každodenné fungovanie v náročnej situácii. Pomoc by im preto uľahčila zvládnuť zvýšené výdavky, ktoré s Marcelkovou liečbou a starostlivosťou o neho súvisia.
Svoj boj pozná aj Miroslav, ktorého pred rokom zasiahla bakteriálna meningitída. V čase, keď lekári nevedeli povedať, či ešte niekedy bude chodiť, sa začal jeho dlhý návrat. Dnes už opäť kráča. Za každým krokom sú však mesiace rehabilitácií a obrovského úsilia. Ďalšia liečba môže rozhodnúť o tom, či sa mu podarí udržať dosiahnutý pokrok.
Pretože pomoc môže znamenať aj splnený sen
Nie všetky príbehy sú však o návrate k tomu, čo bolo. Niektoré sú o ceste k tomu, čo ešte len môže byť.
Lívinka sa napriek vzácnej genetickej diagnóze každý deň približuje k svojmu veľkému snu – urobiť prvý samostatný krok. Intenzívne rehabilitácie jej pomáhajú posúvať hranice možností.
Sabinka zase našla v parabedmintone priestor, v ktorom môže naplno ukázať svoj talent. Dievča s achondropláziou dnes úspešne súťaží doma aj v zahraničí a chce reprezentovať Slovensko aj naďalej.
A 33-ročná Lenka dokazuje, že človeka nemusia definovať jeho diagnózy. Vyštudovala vysokú školu, našla si priateľov a snaží sa žiť čo najsamostatnejšie. Pravidelné rehabilitácie jej pomáhajú túto samostatnosť udržať.
Šestnásť príbehov, šestnásť rôznych životných ciest. To, čo ich spája, nie je diagnóza. Je to odhodlanie nevzdať sa.
Z rádia až priamo k ľuďom
Rádio Slovensko Slovensku nechce príbehy ľudí iba rozprávať. Chce k nim priviesť aj pomoc.
Šiesty ročník projektu odštartoval pilotným príbehom v júni počas národného štafetového behu The RUN Slovakia. Od 10. augusta rádio postupne predstavuje ďalších 15 príbehov vo vysielaní programu Dobré ráno, Slovensko!.
Redaktorka Kristína Malachovská spolu s tímom Rádio Slovensko Slovensku putuje po rôznych kútoch krajiny a prináša poslucháčom príbehy priamo z prostredia, v ktorom ich hrdinovia žijú. Verejnosť ich môže sledovať aj na sociálnych sieťach Rádia Slovensko.
Každý príbeh pritom ponúka aj možnosť konkrétnej pomoci.
Prispieť možno ľubovoľnou sumou prostredníctvom výziev na portáli ĽudiaĽuďom.sk alebo darcovskou SMS v tvare DMS LUDIALUDOM na číslo 877. Cena SMS je 5 eur.
Nie je pritom dôležité, koľko človek daruje. Dôležité je, že sa rozhodne nebyť ľahostajný. Pre niekoho môže byť dar päť eur príspevkom na rehabilitáciu. Pre iného môže znamenať kúsok cesty k samostatnosti. A možno raz aj prvý samostatný krok.
Rádio Slovensko Slovensku 2026 preto spája nielen príbehy, ale aj ľudí, ktorí ich môžu pomôcť meniť. Pretože niekedy niekomu nechýba odvaha ísť ďalej. Chýba mu len pomocná ruka. Pomôžme, aby ju tento rok našiel každý, kto ju potrebuje. Viac informácií o projekte, jednotlivých príbehoch a možnostiach pomoci je dostupných na portáli ĽudiaĽuďom.sk a vo vysielaní Rádia Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rádio Slovensko Slovensku 2026: Niektoré životné kroky sa bez pomoci druhých robia ťažšie © SITA Všetky práva vyhradené.
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