Šojgu plánuje posilniť ruskú armádu o státisíce vojakov, súvisí to s plánmi Fínska a Švédska

21.12.2022 - Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že počas bojov na Ukrajine sa musí armáda krajiny posilniť zo súčasného milióna na 1,5 milióna vojakov. Šojgu v stredu uviedol, že tento počet by mal zahŕňať 695-tisíc dobrovoľných zazmluvnených vojakov. Nepovedal však, kedy ruská armáda plánuje dosiahnuť tento stav.Šojgu taktiež povedal, že ruská armáda vytvorí nové jednotky na západe krajiny vzhľadom na plány Fínska a Švédska vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Šojgu to povedal počas stretnutia ruského vodcu Vladimira Putina s najvyššími vojenskými predstaviteľmi.