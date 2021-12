Investujte rozumne a do rozumného štúdia, ktorým je MBA

S rozšírením od hodnotenia personalistov a kariérnych plánov mnohých firiem sa hodí všetkým, ktorí potrebujú nové znalosti overené praxou a majú záujem o ďalší kariérny posun. Koronakríza ukazuje čoraz viac, že peniaze je treba investovať naozaj rozumne a je potrebné sa zabezpečiť do budúcnosti. Jednou zo skvelých možností je práve štúdium MBA.

Dôležitou otázkou pre záujemcov je, či chcú študovať MBA programy kombinovanou formou s osobnou účasťou na lektorských stretnutiach, alebo preferujú online štúdium. Školu treba starostlivo vyberať s ohľadom na obsah vzdelávacích programov a odbornosť lektorského tímu v jednotlivých programoch v kombinovanej alebo online forme štúdia. Prestížny Business Institut ponúka obe formy štúdia, pričom celkovo si možno vybrať z viac ako dvadsiatich programov zakončených titulmi MBA, BBA, DBA alebo LLM. Ide o prestížnu školu, ktorá pôsobí na poli manažérskeho vzdelávania bezmála desať rokov. Za tú dobu priviedla k úspechu viac ako tisíc absolventov z oblasti podnikania, ale aj verejnej správy a zdravotníctva.

Kombinovaná forma štúdia zahŕňa spojenie e-learningu a lektorských stretnutí, ktoré sa realizujú formou interaktívnych workshopov vo vzdelávacích priestoroch Business Institutu. Online štúdium je určené vysoko časovo zaneprázdneným uchádzačom, ale aj takým, ktorí sa vplyvom tejto doby lepšie pracuje online. Výučba prebieha čisto on-line formou bez nutnosti osobnej účasti na lektorských stretnutiach. V náplni a odborných nárokoch je online štúdium úplne porovnateľné s klasickou kombinovanou formou.

Pri posudzovaní ceny za štúdium je potrebné starostlivo vyhodnotiť, čo všetko je jeho súčasťou. Platí, že zdanlivo najlacnejšie štúdium nie je najlepšie. Zároveň sa cena môže navýšiť vďaka ďalším poplatkom. Je teda nutné skúmať, čo všetko je v cene zahrnuté, či študent nebude musieť doplácať za študijné materiály, obhajobu alebo postupové práce. Na Business Institute sú v cene napríklad aj odborné prednášky nad rámec štúdia a semináre so zaujímavými osobnosťami zo sveta podnikania, vzdelávania, koučingu a pod. Štúdium MBA zahŕňa prístup do online knižnice s tisíckami titulov. Študenti sa môžu ďalej zúčastňovať networkingových stretnutí a aj po skončení štúdia sú pozývaní na zaujímavé vzdelávacie a prednáškové akcie. Vypovedajúce sú aj referencie absolventov štúdia a ich vyjadrenie k prínosom a návratnosti investície do manažérskeho vzdelania. Podľa výskumu Business Inštitútu potvrdzuje 85 % absolventov návratnosť vložených prostriedkov do štúdia MBA do dvoch rokov od ukončenia a 98 % absolventov by štúdium odporučilo ostatným.

Pýtate sa ako začať? Podmienkou prijatia na štúdium MBA je ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalársky študijný program) alebo zodpovedajúca manažérska prax. Po podaní online prihlášky a prijatí na štúdium dostane študent prístup do unikátnej e-learningovej platformy, prostredníctvom ktorej rieši všetky študijné záležitosti a komunikuje so študijným oddelením aj jednotlivými lektormi. Investujte rozumne. Investujte do štúdia MBA na Business Institute.