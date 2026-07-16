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16. júla 2026
Súčasná epidémia eboly v Kongu je najrýchlejšia zo všetkých, upozornila WHO
Od vyhlásenia epidémie pred dvoma mesiacmi bolo v krajine potvrdených viac než 2 000 prípadov vrátane 796 úmrtí, čím sa už stala treťou najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly. Aktuálna epidémia ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Od vyhlásenia epidémie pred dvoma mesiacmi bolo v krajine potvrdených viac než 2 000 prípadov vrátane 796 úmrtí, čím sa už stala treťou najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly.
Aktuálna epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike sa šíri rýchlejšie než akákoľvek iná z predchádzajúcich epidémií tohto smrteľného vírusu, varovala vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Od vyhlásenia epidémie pred dvoma mesiacmi bolo v krajine potvrdených viac než 2 000 prípadov vrátane 796 úmrtí, čo z nej robí „tretiu najväčšiu zaznamenanú epidémiu eboly v histórii“, povedal novinárom šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Pripomenul, že veľká epidémia eboly v Konžskej republike v rokoch 2018 – 2020 „potrebovala viac než desať mesiacov, aby dosiahla 2 000 potvrdených prípadov“, pričom varoval, že vírus sa šíri rýchlejšie než kedykoľvek predtým. „Za posledný mesiac sa rozšíril rýchlejšie než pri akomkoľvek predchádzajúcom prepuknutí tejto nákazy,“ zdôraznil.
V poradí sedemnásta epidémia eboly v krajine bola vyhlásená 15. mája po viacerých úmrtiach v provincii Ituri. Prípady eboly, ktorá sa prenáša blízkym kontaktom a infikovanými telesnými tekutinami, sa doteraz objavili v piatich provinciách aj v susednej Ugande. Súčasnú epidémiu spôsobuje zriedkavý druh vírusu eboly Bundibugyo, proti ktorému neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Hoci reakcia na epidémiu sa zintenzívňuje, Tedros varoval, že „viac než 80 percent nových prípadov je odhalených mimo známych zoznamov kontaktov, čo ukazuje, že reťazce prenosu stále unikajú pozornosti“.
„K približne dvom tretinám úmrtí dochádza v komunitách medzi ľuďmi, ktorí nikdy nedostali zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Súčasná epidémia eboly v Kongu je najrýchlejšia zo všetkých, upozornila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktuálna epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike sa šíri rýchlejšie než akákoľvek iná z predchádzajúcich epidémií tohto smrteľného vírusu, varovala vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Od vyhlásenia epidémie pred dvoma mesiacmi bolo v krajine potvrdených viac než 2 000 prípadov vrátane 796 úmrtí, čo z nej robí „tretiu najväčšiu zaznamenanú epidémiu eboly v histórii“, povedal novinárom šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Strach z rýchlosti
Pripomenul, že veľká epidémia eboly v Konžskej republike v rokoch 2018 – 2020 „potrebovala viac než desať mesiacov, aby dosiahla 2 000 potvrdených prípadov“, pričom varoval, že vírus sa šíri rýchlejšie než kedykoľvek predtým. „Za posledný mesiac sa rozšíril rýchlejšie než pri akomkoľvek predchádzajúcom prepuknutí tejto nákazy,“ zdôraznil.
V poradí sedemnásta epidémia eboly v krajine bola vyhlásená 15. mája po viacerých úmrtiach v provincii Ituri. Prípady eboly, ktorá sa prenáša blízkym kontaktom a infikovanými telesnými tekutinami, sa doteraz objavili v piatich provinciách aj v susednej Ugande. Súčasnú epidémiu spôsobuje zriedkavý druh vírusu eboly Bundibugyo, proti ktorému neexistuje schválená vakcína ani liečba.
Nové prípady mimo známych kontaktov
Hoci reakcia na epidémiu sa zintenzívňuje, Tedros varoval, že „viac než 80 percent nových prípadov je odhalených mimo známych zoznamov kontaktov, čo ukazuje, že reťazce prenosu stále unikajú pozornosti“.
„K približne dvom tretinám úmrtí dochádza v komunitách medzi ľuďmi, ktorí nikdy nedostali zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Súčasná epidémia eboly v Kongu je najrýchlejšia zo všetkých, upozornila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
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