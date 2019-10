Telegraph: Britskí vojaci v Estónsku dostávajú výhražné správy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. októbra (TASR) - Britskí vojaci umiestnení v Estónsku dostávajú výhražné správy, ako napríkladz čoho podozrievajú Rusko. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom tento týždeň informoval britský denník Telegraph.Tajomné správy sa vojakom objavili na ich účtoch na sociálnych sieťach, ako aj v ich mobilných telefónoch - a sťažovali sa.Úrady sa domnievajú, že ide o súčasť kybernetickej vojny Moskvy s cieľom znervózniť a zastrašiť britských vojakov a ich spojencov.V Estónsku je v súčasnosti rozmiestnených takmer 1000 vojakov Spojeného kráľovstva, a to v rámci veľkej operácie NATO zameranej na odradenie ruskej agresie vo východnej Európe, píše Telegraph v správe zverejnenej v utorok večer.Keď britskí vojaci po prvý raz prišli do Estónska, a to v roku 2017, už vtedy niektorým z nich prišli na ich účty na Facebooku či Twitteri podozrivé správy. Tie si našli aj vo svojich osobných smartfónoch, dodal Telegraph.