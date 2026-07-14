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14. júla 2026
Remišová: Podvody na senioroch vystrelili o 72 percent. Vláda chráni zlodejov, na starších ľudí sa vykašľala – VIDEO
Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia. Líderka Za ľudí a ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia.
Líderka Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozorňuje na nedostatočnú prevenciu aj vyšetrovanie podvodov na senioroch, čo potvrdzujú aj policajné štatistiky.
Vládna koalícia podľa slov Remišovej zlyháva v ochrane seniorov a namiesto skutočnej pomoci sa venuje pomoci kriminálnikom a podvodníkom, na ktorých seniori doplácajú.
Politička upozornila na nedávny podvod, ktorý otriasol verejnosťou, kedy starostka Betliara naletela podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a obec prišla o 110 000 eur, ktoré teraz bude starostka splácať zo svojich vlastných prostriedkov.
Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia. Podvody na senioroch majú navyše stúpajúci trend, ktorý vláda podľa jej názoru nereflektuje dostatočne a aj ochota dôsledne vyšetrovať takéto prípady nie je zo strany polície vždy dostatočná.
„Vládna koalícia sa tvári, ako veľmi jej na senioroch záleží. Skutočný záujem o starších ľudí však nie je len o valorizácii dôchodkov, kedy seniorom stúpnu raz za rok dôchodky o pár eur. Starostlivosť o seniorov to je aj fungujúce zdravotníctvo, sociálne služby a hlavne bezpečnosť. A práve v tejto oblasti vláda zlyháva,“ vyhlásila Remišová.
Podľa líderky Za ľudí vláda na jednej strane hovorí o podpore seniorov, ale zároveň chráni podvodníkov a zlodejov, ktorí seniorov okrádajú.
„Stačí si spomenúť na mafiánske trestné novely, po ktorých prijatí sa kriminálnici smejú občanom do tváre. Ako majú občania dôverovať štátu, ktorý ich namiesto ochrany podhodí kriminálnym živlom, hlavne ak ide o seniorov, ktorí tvoria najohrozenejšiu skupinu?“ pýtala sa Remišová.
Politička pripomenula aj alarmujúce štatistiky podľa ktorých podvody páchané na senioroch za rok 2025 skokovo narástli. Len počet nahlásených prípadov sa podľa informácií ministerstva vnútra medziročne zvýšil o 72 %, spôsobené škody narástli o 80 %.
Podľa doteraz známych štatistík zo zistených trestných činov polícia objasní málo, niečo okolo 25 %, pričom pravdepodobnosť návratu ukradnutých peňazí občanom je minimálna.
Zdroj: SITA.sk - Remišová: Podvody na senioroch vystrelili o 72 percent. Vláda chráni zlodejov, na starších ľudí sa vykašľala – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Líderka Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozorňuje na nedostatočnú prevenciu aj vyšetrovanie podvodov na senioroch, čo potvrdzujú aj policajné štatistiky.
Vládna koalícia podľa slov Remišovej zlyháva v ochrane seniorov a namiesto skutočnej pomoci sa venuje pomoci kriminálnikom a podvodníkom, na ktorých seniori doplácajú.
Politička upozornila na nedávny podvod, ktorý otriasol verejnosťou, kedy starostka Betliara naletela podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a obec prišla o 110 000 eur, ktoré teraz bude starostka splácať zo svojich vlastných prostriedkov.
Podvody na senioroch
Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia. Podvody na senioroch majú navyše stúpajúci trend, ktorý vláda podľa jej názoru nereflektuje dostatočne a aj ochota dôsledne vyšetrovať takéto prípady nie je zo strany polície vždy dostatočná.
https://cdnv.sita.sk/sites/32/2026/07/aqn0hl939wxw7ojd9ag_yecpowevfpmg9zefjxecvqvrpinu4vxcvtllguvs6ityonurew95jlef5c16haprbwb4-u3dtiyk7xcbf_q93g.mp4
„Vládna koalícia sa tvári, ako veľmi jej na senioroch záleží. Skutočný záujem o starších ľudí však nie je len o valorizácii dôchodkov, kedy seniorom stúpnu raz za rok dôchodky o pár eur. Starostlivosť o seniorov to je aj fungujúce zdravotníctvo, sociálne služby a hlavne bezpečnosť. A práve v tejto oblasti vláda zlyháva,“ vyhlásila Remišová.
Podľa líderky Za ľudí vláda na jednej strane hovorí o podpore seniorov, ale zároveň chráni podvodníkov a zlodejov, ktorí seniorov okrádajú.
„Stačí si spomenúť na mafiánske trestné novely, po ktorých prijatí sa kriminálnici smejú občanom do tváre. Ako majú občania dôverovať štátu, ktorý ich namiesto ochrany podhodí kriminálnym živlom, hlavne ak ide o seniorov, ktorí tvoria najohrozenejšiu skupinu?“ pýtala sa Remišová.
Alarmujúce štatistiky
Politička pripomenula aj alarmujúce štatistiky podľa ktorých podvody páchané na senioroch za rok 2025 skokovo narástli. Len počet nahlásených prípadov sa podľa informácií ministerstva vnútra medziročne zvýšil o 72 %, spôsobené škody narástli o 80 %.
Podľa doteraz známych štatistík zo zistených trestných činov polícia objasní málo, niečo okolo 25 %, pričom pravdepodobnosť návratu ukradnutých peňazí občanom je minimálna.
Zdroj: SITA.sk - Remišová: Podvody na senioroch vystrelili o 72 percent. Vláda chráni zlodejov, na starších ľudí sa vykašľala – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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