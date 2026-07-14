Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kamil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. júla 2026

Remišová: Podvody na senioroch vystrelili o 72 percent. Vláda chráni zlodejov, na starších ľudí sa vykašľala – VIDEO


Tagy: Podvody Seniori

Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia. Líderka Za ľudí a ...



Zdieľať
65f1b6b0e5bce221690111 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia.


Líderka Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozorňuje na nedostatočnú prevenciu aj vyšetrovanie podvodov na senioroch, čo potvrdzujú aj policajné štatistiky.

Vládna koalícia podľa slov Remišovej zlyháva v ochrane seniorov a namiesto skutočnej pomoci sa venuje pomoci kriminálnikom a podvodníkom, na ktorých seniori doplácajú.

Politička upozornila na nedávny podvod, ktorý otriasol verejnosťou, kedy starostka Betliara naletela podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a obec prišla o 110 000 eur, ktoré teraz bude starostka splácať zo svojich vlastných prostriedkov.

Podvody na senioroch


Remišová zdôraznila, že obeťami podvodov sú často seniori alebo zdravotne znevýhodnení ľudia. Podvody na senioroch majú navyše stúpajúci trend, ktorý vláda podľa jej názoru nereflektuje dostatočne a aj ochota dôsledne vyšetrovať takéto prípady nie je zo strany polície vždy dostatočná.
 

https://cdnv.sita.sk/sites/32/2026/07/aqn0hl939wxw7ojd9ag_yecpowevfpmg9zefjxecvqvrpinu4vxcvtllguvs6ityonurew95jlef5c16haprbwb4-u3dtiyk7xcbf_q93g.mp4



„Vládna koalícia sa tvári, ako veľmi jej na senioroch záleží. Skutočný záujem o starších ľudí však nie je len o valorizácii dôchodkov, kedy seniorom stúpnu raz za rok dôchodky o pár eur. Starostlivosť o seniorov to je aj fungujúce zdravotníctvo, sociálne služby a hlavne bezpečnosť. A práve v tejto oblasti vláda zlyháva,“ vyhlásila Remišová.

Podľa líderky Za ľudí vláda na jednej strane hovorí o podpore seniorov, ale zároveň chráni podvodníkov a zlodejov, ktorí seniorov okrádajú.

„Stačí si spomenúť na mafiánske trestné novely, po ktorých prijatí sa kriminálnici smejú občanom do tváre. Ako majú občania dôverovať štátu, ktorý ich namiesto ochrany podhodí kriminálnym živlom, hlavne ak ide o seniorov, ktorí tvoria najohrozenejšiu skupinu?“ pýtala sa Remišová.

Alarmujúce štatistiky


Politička pripomenula aj alarmujúce štatistiky podľa ktorých podvody páchané na senioroch za rok 2025 skokovo narástli. Len počet nahlásených prípadov sa podľa informácií ministerstva vnútra medziročne zvýšil o 72 %, spôsobené škody narástli o 80 %.

Podľa doteraz známych štatistík zo zistených trestných činov polícia objasní málo, niečo okolo 25 %, pričom pravdepodobnosť návratu ukradnutých peňazí občanom je minimálna.


Zdroj: SITA.sk - Remišová: Podvody na senioroch vystrelili o 72 percent. Vláda chráni zlodejov, na starších ľudí sa vykašľala – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podvody Seniori
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Majte leto pod kontrolou a vytrénujte organizmus na teploty, ktoré iných zdolajú 
<< predchádzajúci článok
IQOS priniesol na Pohodu Curious City a tri dni nabité programom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 