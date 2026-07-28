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28. júla 2026

Iracký súd poslal na doživotie drogového bosa hľadaného aj austrálskymi úradmi


Tagy: Doživotie Iracká polícia Narkobarón obchodovanie s drogami Rozsudok

Kazem Hamad podľa irackých úradov pašoval veľké množstvá drog do Iraku aj Austrálie a mal väzby na medzinárodný organizovaný zločin. V



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gettyimages 1130829205 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Kazem Hamad podľa irackých úradov pašoval veľké množstvá drog do Iraku aj Austrálie a mal väzby na medzinárodný organizovaný zločin.


V Iraku odsúdili na doživotné väzenie narkobaróna Kazema Hamada, ktorý je známy rozsiahlym obchodovaním s drogami v Austrálii. O verdikte informovalo iracké Národné centrum pre medzinárodnú justičnú spoluprácu (NCIJC).

Na žiadosť Austrálie


Trestný súd v bagdadskej štvrti Karch uznal Hamada za vinného z obchodovania s drogami. Súčasťou rozsudku je aj prepadnutie jeho hnuteľného a nehnuteľného majetku v súlade so zákonom.

Hamada v roku 2023 deportovali z Austrálie do Iraku. Iracké úrady ho následne v januári tohto roka zadržali na základe oficiálnej žiadosti austrálskych orgánov.

Vraždy a únosy


Podľa NCIJC patril Hamad medzi najhľadanejšie osoby irackej aj medzinárodnej justície. Úrady ho obviňujú z pašovania veľkého množstva omamných a psychotropných látok do Iraku aj Austrálie.

Iracké justičné orgány zároveň uviedli, že Hamad je napojený na nadnárodné skupiny organizovaného zločinu, ktoré sa okrem obchodovania s drogami podieľajú aj na praní špinavých peňazí, vraždách, únosoch, vydieraní a organizovanom násilí.


Zdroj: SITA.sk - Iracký súd poslal na doživotie drogového bosa hľadaného aj austrálskymi úradmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doživotie Iracká polícia Narkobarón obchodovanie s drogami Rozsudok
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