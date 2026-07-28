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28. júla 2026
Útočník z Berlína sa pred smrtiacim útokom prihlásil k Islamskému štátu
Vyšetrovatelia podľa médií našli v jeho mobilnom telefóne video s prísahou vernosti džihádistickej organizácii, ktoré nahral v deň útoku. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia podľa médií našli v jeho mobilnom telefóne video s prísahou vernosti džihádistickej organizácii, ktoré nahral v deň útoku.
Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom v utorok informoval denník Bild.
Video vyšetrovatelia podľa denníka našli v mobilnom telefóne 21-ročného Abdula Rahmana Ballouta, ktorý sa nachádzal v prenajatej dodávke použitej pri útoku. V aute údajne objavili aj puzdro na mačetu, ktorou mal po zastavení vozidla napadnúť ďalších ľudí.
Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Ballouta v nedeľu zastrelila polícia po tom, ako sa proti zasahujúcim príslušníkom rozbehol so sečnou zbraňou.
Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu.
Libanonský justičný zdroj pre AFP uviedol, že tam dostal trojmesačný trest väzenia za členstvo v tejto organizácii.
Po návrate do Nemecka ho zadržali a v máji ho súd pre mladistvých odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka a desiatich mesiacov za plánovanie závažného násilného činu namiereného proti štátu.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z Berlína sa pred smrtiacim útokom prihlásil k Islamskému štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom v utorok informoval denník Bild.
Telefón v dodávke
Video vyšetrovatelia podľa denníka našli v mobilnom telefóne 21-ročného Abdula Rahmana Ballouta, ktorý sa nachádzal v prenajatej dodávke použitej pri útoku. V aute údajne objavili aj puzdro na mačetu, ktorou mal po zastavení vozidla napadnúť ďalších ľudí.
Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Ballouta v nedeľu zastrelila polícia po tom, ako sa proti zasahujúcim príslušníkom rozbehol so sečnou zbraňou.
Chcel byť bojovníkom IS
Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu.
Libanonský justičný zdroj pre AFP uviedol, že tam dostal trojmesačný trest väzenia za členstvo v tejto organizácii.
Po návrate do Nemecka ho zadržali a v máji ho súd pre mladistvých odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka a desiatich mesiacov za plánovanie závažného násilného činu namiereného proti štátu.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z Berlína sa pred smrtiacim útokom prihlásil k Islamskému štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
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