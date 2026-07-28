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28. júla 2026

Útočník z Berlína sa pred smrtiacim útokom prihlásil k Islamskému štátu


Tagy: Islamský štát Nemecká polícia PRIDE Útok autom

Vyšetrovatelia podľa médií našli v jeho mobilnom telefóne video s prísahou vernosti džihádistickej organizácii, ktoré nahral v deň útoku. Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko ...



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germany_pride_289_ 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia podľa médií našli v jeho mobilnom telefóne video s prísahou vernosti džihádistickej organizácii, ktoré nahral v deň útoku.


Muž zodpovedný za víkendový smrtiaci útok neďaleko pochodu Pride v Berlíne sa v deň činu vo videu prihlásil k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom v utorok informoval denník Bild.

Telefón v dodávke


Video vyšetrovatelia podľa denníka našli v mobilnom telefóne 21-ročného Abdula Rahmana Ballouta, ktorý sa nachádzal v prenajatej dodávke použitej pri útoku. V aute údajne objavili aj puzdro na mačetu, ktorou mal po zastavení vozidla napadnúť ďalších ľudí.

Pri útoku zahynula 65-ročná Poľka a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Ballouta v nedeľu zastrelila polícia po tom, ako sa proti zasahujúcim príslušníkom rozbehol so sečnou zbraňou.

Chcel byť bojovníkom IS


Nemecký občan s libanonskými koreňmi bol bezpečnostným zložkám už známy. Vlani sa pokúsil odcestovať do Libanonu, aby sa pridal k Islamskému štátu.

Libanonský justičný zdroj pre AFP uviedol, že tam dostal trojmesačný trest väzenia za členstvo v tejto organizácii.

Po návrate do Nemecka ho zadržali a v máji ho súd pre mladistvých odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka a desiatich mesiacov za plánovanie závažného násilného činu namiereného proti štátu.


Zdroj: SITA.sk - Útočník z Berlína sa pred smrtiacim útokom prihlásil k Islamskému štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Islamský štát Nemecká polícia PRIDE Útok autom
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