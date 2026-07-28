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28. júla 2026

Jurinová získala podporu Kresťanskodemokratického hnutia, Janckulík sa vzdal kandidatúry na župana – FOTO


Tagy: Kandidátka Komunálne voľby Memorandum Opozícia Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Župan

KDH sa rozhodlo podporiť v žilinských župných voľbách súčasnú županku Eriku Jurinovú, krajský poslanec Janckulík sa vzdal vlastnej kandidatúry.



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zilina zupanka 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - KDH sa rozhodlo podporiť v žilinských župných voľbách súčasnú županku Eriku Jurinovú, krajský poslanec Janckulík sa vzdal vlastnej kandidatúry.


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa rozhodlo podporiť vo voľbách na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja súčasnú županku Eriku Jurinovú. Podpora nadväzuje na memorandum, ktoré Jurinová, KDH a krajský poslanec Igor Janckulík podpísali na konci mája. V memorande sa zaviazali spolupracovať na presadzovaní programových priorít KDH v Žilinskom kraji a Janckulík zároveň oznámil, že sa nebude uchádzať o predsedu ŽSK.

Pri rozhodovaní sme vychádzali predovšetkým z toho, čo je v tejto chvíli najlepšie pre Žilinský kraj. Po vzájomných rokovaniach sme dospeli k záveru, že podpora Eriky Jurinovej vytvára priestor na presadzovanie priorít, ktoré KDH dlhodobo považuje za dôležité pre rozvoj kraja a kvalitu života jeho obyvateľov. Veríme, že práve na týchto témach vieme v nasledujúcom období zodpovedne spolupracovať v prospech ľudí v celom kraji.“ uvádza krajský predseda KDH a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Weber.

Igor Janckulík svoje rozhodnutie nekandidovať na predsedu ŽSK označil za zodpovedný krok. „Po dôkladnom zvážení všetkých okolností som sa rozhodol sústrediť svoju politickú prácu na národnú úroveň. Ako krajský poslanec však naďalej zostávam pripravený pracovať pre rozvoj Oravy aj celého Žilinského kraja. Verím, že moje rozhodnutie nekandidovať a podporiť Eriku Jurinovú prispeje k tomu, aby kraj pokračoval v nastúpenom smerovaní a aby obyvatelia v ďalších rokoch pocítili výsledky zodpovednej spolupráce,“ hovorí Janckulík.

Eriku Jurinovú v kandidatúre podporuje aj Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Demokrati, Za ľudí, NOVA, OKS, ODS a Konzervatívci.


Zdroj: SITA.sk - Jurinová získala podporu Kresťanskodemokratického hnutia, Janckulík sa vzdal kandidatúry na župana – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidátka Komunálne voľby Memorandum Opozícia Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Župan
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