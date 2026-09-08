|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Polícia zadržala militantného klimatického aktivistu, ktorý stojí za minulotýždňovými útokmi na nemecké uhoľné elektrárne
Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko. Nemecká polícia v utorok ...
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko.
Nemecká polícia v utorok zadržala podozrivého militanta z radikálneho klimatického hnutia pre sériu sabotáží elektrickej siete, ktoré zrejme mali narušiť dodávky energie z uhoľných elektrární.
Polícia v Kolíne oznámila, že „hľadaného 48‑ročného podozrivého zadržali v blízkosti elektrárne Weisweiler“. Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko.
„Muž mal pri sebe ďalšie výbušné zariadenia, no nekládol odpor,“ uviedla polícia v stanovisku. V neďalekom kroví sa našiel aj stan s ďalšími náložami, ktoré preverujú pyrotechnici.
Útoky na elektrickú sieť sa riadili rovnakým vzorom: rakety podobné pyrotechnike vystrelené na vysokonapäťové vedenia mali spôsobiť skrat. Hoci nespôsobili rozsiahle výpadky, niektoré bloky elektrární museli byť dočasne odpojené.
Potom, ako sa podozrivý muž k útokom minulý týždeň prihlásil v ručne písaných listoch, policajné komando prehľadalo jeho byt aj opustený nákladný automobil. V byte našli výbušniny. „Musíme predpokladať, že ide o prípad klimatického extrémizmu,“ povedal spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt.
Minister vnútra Severného Porýnia‑Vestfálska Herbert Reul uviedol, že listy obsahovali detailné opisy plánov útokov a že „autor ako motív uvádza boj proti fosílnym palivám“. Zdôraznil, že „útoky na kritickú infraštruktúru sú trestným činom. Neexistuje žiadne ospravedlnenie, žiadna ideológia, ktorá by to ospravedlnila“.
Nemecko v poslednom období čelí sérii útokov na energetickú sieť, pričom v niektorých prípadoch sa k nim prihlásili krajne ľavicové skupiny.
Najvážnejší incident sa odohral v Berlíne v januári, keď požiar vysokonapäťových káblov spôsobil výpadok elektriny, ktorý uprostred zimy nechal desaťtisíce domácností takmer týždeň bez prúdu. K zodpovednosti sa prihlásila krajne ľavicová Skupina Vulkán („Vulkangruppe“).
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala militantného klimatického aktivistu, ktorý stojí za minulotýždňovými útokmi na nemecké uhoľné elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká polícia v utorok zadržala podozrivého militanta z radikálneho klimatického hnutia pre sériu sabotáží elektrickej siete, ktoré zrejme mali narušiť dodávky energie z uhoľných elektrární.
Polícia v Kolíne oznámila, že „hľadaného 48‑ročného podozrivého zadržali v blízkosti elektrárne Weisweiler“. Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko.
Stan s výbušninami
„Muž mal pri sebe ďalšie výbušné zariadenia, no nekládol odpor,“ uviedla polícia v stanovisku. V neďalekom kroví sa našiel aj stan s ďalšími náložami, ktoré preverujú pyrotechnici.
Útoky na elektrickú sieť sa riadili rovnakým vzorom: rakety podobné pyrotechnike vystrelené na vysokonapäťové vedenia mali spôsobiť skrat. Hoci nespôsobili rozsiahle výpadky, niektoré bloky elektrární museli byť dočasne odpojené.
Klimatický extrémizmus
Potom, ako sa podozrivý muž k útokom minulý týždeň prihlásil v ručne písaných listoch, policajné komando prehľadalo jeho byt aj opustený nákladný automobil. V byte našli výbušniny. „Musíme predpokladať, že ide o prípad klimatického extrémizmu,“ povedal spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt.
Minister vnútra Severného Porýnia‑Vestfálska Herbert Reul uviedol, že listy obsahovali detailné opisy plánov útokov a že „autor ako motív uvádza boj proti fosílnym palivám“. Zdôraznil, že „útoky na kritickú infraštruktúru sú trestným činom. Neexistuje žiadne ospravedlnenie, žiadna ideológia, ktorá by to ospravedlnila“.
Séria útokov
Nemecko v poslednom období čelí sérii útokov na energetickú sieť, pričom v niektorých prípadoch sa k nim prihlásili krajne ľavicové skupiny.
Najvážnejší incident sa odohral v Berlíne v januári, keď požiar vysokonapäťových káblov spôsobil výpadok elektriny, ktorý uprostred zimy nechal desaťtisíce domácností takmer týždeň bez prúdu. K zodpovednosti sa prihlásila krajne ľavicová Skupina Vulkán („Vulkangruppe“).
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala militantného klimatického aktivistu, ktorý stojí za minulotýždňovými útokmi na nemecké uhoľné elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Štát bude v zásadných životných situáciách komunikovať s občanom výhradne elektronicky, informoval Tomáš a Šaško – VIDEO, FOTO
Štát bude v zásadných životných situáciách komunikovať s občanom výhradne elektronicky, informoval Tomáš a Šaško – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive
Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive