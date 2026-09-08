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08. septembra 2026

Polícia zadržala militantného klimatického aktivistu, ktorý stojí za minulotýždňovými útokmi na nemecké uhoľné elektrárne


Tagy: Nemecká polícia nemeckí klimatickí aktivisti Sabotáž Uholné elektrárne

Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko. Nemecká polícia v utorok ...



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uholna elektraren 676x507 8.9.2026 (SITA.sk) - Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko.


Nemecká polícia v utorok zadržala podozrivého militanta z radikálneho klimatického hnutia pre sériu sabotáží elektrickej siete, ktoré zrejme mali narušiť dodávky energie z uhoľných elektrární.

Polícia v Kolíne oznámila, že „hľadaného 48‑ročného podozrivého zadržali v blízkosti elektrárne Weisweiler“. Podozrivý bol na úteku od prvých útokov, ku ktorým došlo minulý utorok v spolkových krajinách Brandenbursko a Severné Porýnie‑Vestfálsko.

Stan s výbušninami


Muž mal pri sebe ďalšie výbušné zariadenia, no nekládol odpor,“ uviedla polícia v stanovisku. V neďalekom kroví sa našiel aj stan s ďalšími náložami, ktoré preverujú pyrotechnici.

Útoky na elektrickú sieť sa riadili rovnakým vzorom: rakety podobné pyrotechnike vystrelené na vysokonapäťové vedenia mali spôsobiť skrat. Hoci nespôsobili rozsiahle výpadky, niektoré bloky elektrární museli byť dočasne odpojené.

Klimatický extrémizmus


Potom, ako sa podozrivý muž k útokom minulý týždeň prihlásil v ručne písaných listoch, policajné komando prehľadalo jeho byt aj opustený nákladný automobil. V byte našli výbušniny. „Musíme predpokladať, že ide o prípad klimatického extrémizmu,“ povedal spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt.

Minister vnútra Severného Porýnia‑Vestfálska Herbert Reul uviedol, že listy obsahovali detailné opisy plánov útokov a že „autor ako motív uvádza boj proti fosílnym palivám“. Zdôraznil, že „útoky na kritickú infraštruktúru sú trestným činom. Neexistuje žiadne ospravedlnenie, žiadna ideológia, ktorá by to ospravedlnila“.

Séria útokov


Nemecko v poslednom období čelí sérii útokov na energetickú sieť, pričom v niektorých prípadoch sa k nim prihlásili krajne ľavicové skupiny.

Najvážnejší incident sa odohral v Berlíne v januári, keď požiar vysokonapäťových káblov spôsobil výpadok elektriny, ktorý uprostred zimy nechal desaťtisíce domácností takmer týždeň bez prúdu. K zodpovednosti sa prihlásila krajne ľavicová Skupina Vulkán („Vulkangruppe“).


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala militantného klimatického aktivistu, ktorý stojí za minulotýždňovými útokmi na nemecké uhoľné elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecká polícia nemeckí klimatickí aktivisti Sabotáž Uholné elektrárne
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