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18. júla 2026

Irán hrozí rozsiahlym útokom, boje sa rozšírili na americké základne v regióne


Tagy: americké útoky iránske útoky Napätie na Blízkom východe Obete Útok na Irán

Teherán tvrdí, že zasiahol americké vojenské ciele v Perzskom zálive, Washington pokračuje v útokoch na iránske vojenské kapacity. Boje medzi



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iran_war_81_35 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Teherán tvrdí, že zasiahol americké vojenské ciele v Perzskom zálive, Washington pokračuje v útokoch na iránske vojenské kapacity.


Boje medzi Iránom a Spojenými štátmi sa v noci na sobotu vyostrili už siedmy deň po sebe. Teherán pohrozil spustením „rozsiahlej ofenzívy“, ak budú americké útoky pokračovať, a oznámil zásahy proti viacerým objektom využívaným americkou armádou v Kuvajte, Jordánsku, Bahrajne, Katare, Ománe aj Sýrii.

Spojené štáty zároveň potvrdili pokračovanie útokov zameraných na oslabovanie iránskych vojenských kapacít.

Irán zmení stratégiu


Poradca iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Modžtabu Chameneího, generál Mohsen Rezáí, vyhlásil, že ak americké bombardovanie neustane v priebehu najbližších dní, Irán zásadne zmení svoju stratégiu.

„Irán sa už nebude obmedzovať na odvetné útoky rovnakého rozsahu. Žiadna politická hranica už nebude bezpečná,“ povedal Rezáí.

Iránska armáda uviedla, že zasiahla sklady munície, veliteľské objekty, radarové systémy a ďalšiu infraštruktúru spojenú s americkými silami v regióne.

Blízky východ v plameňoch


Jordánska armáda oznámila zostrelenie desiatich iránskych rakiet, Bahrajn aktivoval letecký poplach a Katar informoval o zachytení raketového útoku. Sýrske úrady naopak popreli, že by bola terčom útoku základňa al-Tanf.

Irán zároveň obvinil Spojené štáty z útokov na civilnú infraštruktúru vrátane letiska, železničnej stanice, mostov, energetických zariadení a odsoľovacích staníc na juhu krajiny.

Útočníka čaká trest


Podľa agentúry IRNA pri amerických útokoch v provincii Hormozgán zahynuli traja ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia. Iránske ministerstvo energetiky vyzvalo obyvateľov, aby obmedzili spotrebu elektriny.

„Útočníka musíme potrestať,“ uviedli Iránske revolučné gardy po útokoch na americké radarové systémy.

Revolučné gardy tiež tvrdili, že dva ropné tankery v Hormuzskom prielive narazili na míny nastražené „klamlivými americkými spravodajskými službami“ a explodovali. Americká armáda tieto tvrdenia odmietla.

Obete na iránskej strane


Teherán zároveň oznámil zastavenie štyroch lodí pokúšajúcich sa preplávať strategickým prielivom, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok ropy.

„Paradoxom je, že ani jedna zo strán nemá strategický záujem na ďalšej eskalácii, no každá považuje kompromis za formu kapitulácie,“ uviedol expert na Blízky východ David Chalfa z parížskej Nadácie Jeana Jaurèsa.

Podľa iránskeho ministerstva zdravotníctva si obnovené boje vyžiadali najmenej 38 obetí a viac ako 400 zranených. Čína a Pakistan medzitým vyzvali Washington aj Teherán na zastavenie bojov a návrat k rokovaniam.


Zdroj: SITA.sk - Irán hrozí rozsiahlym útokom, boje sa rozšírili na americké základne v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky iránske útoky Napätie na Blízkom východe Obete Útok na Irán
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