|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kamila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júla 2026
Trump pohrozil Kanade vyššími clami pre dym z lesných požiarov
Dym z rozsiahlych požiarov zhoršil kvalitu ovzdušia vo viacerých častiach Spojených štátov, obavy vyvoláva aj finále majstrovstiev sveta vo futbale. Americký prezident
Zdieľať
18.7.2026 (SITA.sk) - Dym z rozsiahlych požiarov zhoršil kvalitu ovzdušia vo viacerých častiach Spojených štátov, obavy vyvoláva aj finále majstrovstiev sveta vo futbale.
Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov.
Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia.
Podľa kanadského informačného systému o lesných požiaroch bolo v krajine v sobotu evidovaných 937 aktívnych požiarov, pričom väčšina z nich bola mimo kontroly.
Najviac zasiahnuté sú viaceré provincie vrátane Ontária, odkiaľ museli evakuovať viaceré odľahlé komunity.
„Ide o úmyselnú nedbanlivosť, ktorá sa opakuje každý rok a stojí Spojené štáty miliardy dolárov. Náklady na toto znečistenie musia byť pripočítané k clám, ktoré Kanada už platí,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Kanadu zároveň obvinil, že sa dostatočne nestará o svoje lesy a zanedbáva ich obhospodarovanie.
Kanadská ministerka pre krízové riadenie Eleanor Olszewská uviedla, že Ottawa je s Washingtonom v neustálom kontakte a obe krajiny majú dlhú tradíciu spolupráce pri hasení lesných požiarov.
„Od roku 2020 Kanada investovala 12 miliárd dolárov (približne 10,3 miliardy eur) do udržateľného hospodárenia v lesoch a prevencie požiarov,“ povedala.
Najznečistenejším mestom sveta bol podľa služby IQAir v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey.
Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorujú pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne.
Meteorológovia zároveň upozornili, že vietor môže počas víkendu priniesť do severovýchodu Spojených štátov ďalší dym z kanadských požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Kanade vyššími clami pre dym z lesných požiarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov.
Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia.
Trumpove miliardy
Podľa kanadského informačného systému o lesných požiaroch bolo v krajine v sobotu evidovaných 937 aktívnych požiarov, pričom väčšina z nich bola mimo kontroly.
Najviac zasiahnuté sú viaceré provincie vrátane Ontária, odkiaľ museli evakuovať viaceré odľahlé komunity.
„Ide o úmyselnú nedbanlivosť, ktorá sa opakuje každý rok a stojí Spojené štáty miliardy dolárov. Náklady na toto znečistenie musia byť pripočítané k clám, ktoré Kanada už platí,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Kanadu zároveň obvinil, že sa dostatočne nestará o svoje lesy a zanedbáva ich obhospodarovanie.
Stály kontakt
Kanadská ministerka pre krízové riadenie Eleanor Olszewská uviedla, že Ottawa je s Washingtonom v neustálom kontakte a obe krajiny majú dlhú tradíciu spolupráce pri hasení lesných požiarov.
„Od roku 2020 Kanada investovala 12 miliárd dolárov (približne 10,3 miliardy eur) do udržateľného hospodárenia v lesoch a prevencie požiarov,“ povedala.
Vedie Detroit
Najznečistenejším mestom sveta bol podľa služby IQAir v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey.
Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorujú pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne.
Meteorológovia zároveň upozornili, že vietor môže počas víkendu priniesť do severovýchodu Spojených štátov ďalší dym z kanadských požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Kanade vyššími clami pre dym z lesných požiarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SNM reaguje na podozrenia okolo uskladnenia zbierok. Generálna riaditeľka nariadila okamžitú kontrolu
SNM reaguje na podozrenia okolo uskladnenia zbierok. Generálna riaditeľka nariadila okamžitú kontrolu
<< predchádzajúci článok
Irán hrozí rozsiahlym útokom, boje sa rozšírili na americké základne v regióne
Irán hrozí rozsiahlym útokom, boje sa rozšírili na americké základne v regióne