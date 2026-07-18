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18. júla 2026
Luxusná jachta amerického veľvyslanca postavila Benátky na nohy a rozvírila politické vášne
Protestujúci kritizovali okázalú návštevu aj náklady na jej ochranu, polícia ich od lode držala v bezpečnej vzdialenosti. Príchod 117-metrovej superjachty Boardwalk patriacej veľvyslancovi
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18.7.2026 (SITA.sk) - Protestujúci kritizovali okázalú návštevu aj náklady na jej ochranu, polícia ich od lode držala v bezpečnej vzdialenosti.
Príchod 117-metrovej superjachty Boardwalk patriacej veľvyslancovi Spojených štátov v Taliansku Tilmanovi Fertittovi vyvolal v piatok v Benátkach protesty aj krátke potýčky s políciou.
Niekoľko stoviek demonštrantov sa pokúsilo priblížiť k plavidlu, ktoré sprevádzali policajné člny, vodné skútre a kordón maskovaných príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Jachta je súčasťou plavby po talianskom pobreží, ktorú Fertitta organizuje pri príležitosti 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov.
Opoziční poslanci však upozorňujú, že každá zastávka si vyžaduje rozsiahle nasadenie polície, pobrežnej stráže aj námorných síl, čo podľa nich zbytočne zaťažuje verejné financie. „Je to prejav arogancie veľvyslanca, ktorá je produktom trumpovskej politiky,“ uviedli organizátori protestu.
Demonštranti zároveň kritizovali politiku Spojených štátov na Blízkom východe a pripomenuli, že po pompéznej svadbe amerického miliardára Jeffa Bezosa v Benátkach pred rokom je ďalšia okázalá návšteva podľa nich pre miestnych obyvateľov „ďalšou fackou“, najmä v čase, keď mnohí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi.
„Benátky nie sú kulisou pre miliardárov,“ odkazovali protestujúci počas zhromaždenia.
Zdroj: SITA.sk - Luxusná jachta amerického veľvyslanca postavila Benátky na nohy a rozvírila politické vášne © SITA Všetky práva vyhradené.
Príchod 117-metrovej superjachty Boardwalk patriacej veľvyslancovi Spojených štátov v Taliansku Tilmanovi Fertittovi vyvolal v piatok v Benátkach protesty aj krátke potýčky s políciou.
Niekoľko stoviek demonštrantov sa pokúsilo priblížiť k plavidlu, ktoré sprevádzali policajné člny, vodné skútre a kordón maskovaných príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Deklarácia nezávislosti
Jachta je súčasťou plavby po talianskom pobreží, ktorú Fertitta organizuje pri príležitosti 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov.
Opoziční poslanci však upozorňujú, že každá zastávka si vyžaduje rozsiahle nasadenie polície, pobrežnej stráže aj námorných síl, čo podľa nich zbytočne zaťažuje verejné financie. „Je to prejav arogancie veľvyslanca, ktorá je produktom trumpovskej politiky,“ uviedli organizátori protestu.
Ďalšia facka
Demonštranti zároveň kritizovali politiku Spojených štátov na Blízkom východe a pripomenuli, že po pompéznej svadbe amerického miliardára Jeffa Bezosa v Benátkach pred rokom je ďalšia okázalá návšteva podľa nich pre miestnych obyvateľov „ďalšou fackou“, najmä v čase, keď mnohí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi.
„Benátky nie sú kulisou pre miliardárov,“ odkazovali protestujúci počas zhromaždenia.
Zdroj: SITA.sk - Luxusná jachta amerického veľvyslanca postavila Benátky na nohy a rozvírila politické vášne © SITA Všetky práva vyhradené.
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