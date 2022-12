Sólymosa utvrdilo odloženie hlasovania o vyslovení nedôvery vláde v tom, že niet inej možnosti, ako predčasné voľby

Doplatí na to celé Slovensko

Divadlo a kupčenie s dôverou

13.12.2022 - Odloženie hlasovania o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera OĽaNO ) je prejavom neúcty k voličom a prejavom arogancie moci, čo ma utvrdzuje v tom, že niet inej možnosti, ako predčasné parlamentné voľby.Uviedol to na svojej sociálnej sieti predseda Republikovej rady Aliancie László Sólymos v reakcii na odložené hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, ktoré iniciovali dvadsiati poslanci za stranu Sloboda a Solidarita a desiati poslanci Hlasu – sociálna demokracia. Sólymos pokračoval s tým, že táto koalícia nemá dôveru ľudí a nemá dôveru parlamentu.„Z tohto dôvodu vyzývame predstaviteľov menšinovej vlády k tomu, aby sa nezahrávali s budúcnosťou krajiny, ukončili svoju agóniu a namiesto naťahovania času čím skôr zahájili rokovania o vypísaní predčasných volieb. Ak toho nebudú schopní, doplatíme na to všetci. Celá krajina," dodal Sólymos.Podpredseda strany Szabolcs Mózes povedal, že sa opäť odohralo divadlo a kupčenie s dôverou v priamom prenose.„Jediným východiskom z marazmu sú predčasné voľby. Poslanci by mali urýchlene prijať novelu ústavy, ktorá umožňuje skrátenie volebného obdobia, a následne prijať ústavný zákon o skrátení a o nových voľbách," vyhlásil Mózes.Člen Aliance Konrád Rigó dodal, že odďaľovaním volieb poslanci len zhoršia situáciu v spoločnosti. „Pre jeden rok pri moci hazardujú s budúcnosťou našich detí. Dávajú čas na posilnenie práve tým, proti komu vraj bojujú zo všetkých síl. Teraz je čas na odchod s nádejou nového začiatku. Po roku bude už len odchod," uzavrel Rigó.