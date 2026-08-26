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26. augusta 2026
Irán obnovil všetky zbraňové systémy a vojenskú doktrínu zmenil z obrannej na útočnú, vyhlásila armáda
Tagy: americko-iránsky konflikt Iránska armáda iránske zbrane Iránsky prezident Konflikt USA - Irán Sankcie voči Iránu Vojna na Blízkom východe
„Preventívny útok je podľa medzinárodného práva a Charty legitímny,“ povedal armádny hovorca. Iránska armáda v stredu oznámila, že všetky zbraňové systémy ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - „Preventívny útok je podľa medzinárodného práva a Charty legitímny,“ povedal armádny hovorca.
Iránska armáda v stredu oznámila, že všetky zbraňové systémy poškodené počas vojny na Blízkom východe boli „znovu vybudované“ a že do krajiny dorazili aj nové systémy.
Podľa štátnej televízie hovorca armády Mohammad Akraminia uviedol, že „systémy vo všetkých zložkách armády, vrátane tých poškodených, boli znovu vybudované a nové systémy boli takisto importované“. Dodal, že nové vybavenie pochádza z domáceho obranného priemyslu aj zo zahraničia a „posilnilo naše bojové schopnosti“.
„Prijali sme seriózne opatrenia v oblasti rekonštrukcie a opätovného nasadenia systémov poškodených nepriateľom,“ povedal hovorca, pričom zdôraznil, že krajina zmenila svoju vojenskú doktrínu z obrannej na útočnú. „Preventívny útok je podľa medzinárodného práva a Charty legitímny, samozrejme, ak je sprevádzaný princípom proporcionality a nevyhnutnosti,“ dodal.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v stredu podľa miestnych médií zároveň vyhlásil, že „Spojené štáty nedosiahnu nič“ svojím novým kolom ekonomických sankcií.
„Vzhľadom na opatrenia, ktoré vláda prijala, Amerika v tejto fáze nič nedosiahne ekonomickým tlakom, rovnako ako nedosiahla nič vo vojne,“ citovala ho agentúra ISNA.
Zdroj: SITA.sk - Irán obnovil všetky zbraňové systémy a vojenskú doktrínu zmenil z obrannej na útočnú, vyhlásila armáda © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránska armáda v stredu oznámila, že všetky zbraňové systémy poškodené počas vojny na Blízkom východe boli „znovu vybudované“ a že do krajiny dorazili aj nové systémy.
Zmena vojenskej doktríny
Podľa štátnej televízie hovorca armády Mohammad Akraminia uviedol, že „systémy vo všetkých zložkách armády, vrátane tých poškodených, boli znovu vybudované a nové systémy boli takisto importované“. Dodal, že nové vybavenie pochádza z domáceho obranného priemyslu aj zo zahraničia a „posilnilo naše bojové schopnosti“.
„Prijali sme seriózne opatrenia v oblasti rekonštrukcie a opätovného nasadenia systémov poškodených nepriateľom,“ povedal hovorca, pričom zdôraznil, že krajina zmenila svoju vojenskú doktrínu z obrannej na útočnú. „Preventívny útok je podľa medzinárodného práva a Charty legitímny, samozrejme, ak je sprevádzaný princípom proporcionality a nevyhnutnosti,“ dodal.
Sankcie nič nedosiahnu
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v stredu podľa miestnych médií zároveň vyhlásil, že „Spojené štáty nedosiahnu nič“ svojím novým kolom ekonomických sankcií.
„Vzhľadom na opatrenia, ktoré vláda prijala, Amerika v tejto fáze nič nedosiahne ekonomickým tlakom, rovnako ako nedosiahla nič vo vojne,“ citovala ho agentúra ISNA.
Zdroj: SITA.sk - Irán obnovil všetky zbraňové systémy a vojenskú doktrínu zmenil z obrannej na útočnú, vyhlásila armáda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránsky konflikt Iránska armáda iránske zbrane Iránsky prezident Konflikt USA - Irán Sankcie voči Iránu Vojna na Blízkom východe
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