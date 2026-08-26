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26. augusta 2026
V Trnave má o kreslo primátora záujem šesť uchádzačov, známi sú aj kandidáti na post predsedu kraja
Politické strany a koalície podali vo volebných obvodoch spolu devätnásť kandidátnych listín. V Trnave má o kreslo primátora záujem šesť
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26.8.2026 (SITA.sk) - Politické strany a koalície podali vo volebných obvodoch spolu devätnásť kandidátnych listín.
V Trnave má o kreslo primátora záujem šesť kandidátov, z toho sú traja nezávislí a traja kandidujú za politické strany alebo koalície. Pre voľby do mestského zastupiteľstva je na doručených kandidátnych listinách uvedených spolu 113 osôb.
Z toho je 45 nezávislých kandidátov a 68 kandidátov politických strán alebo koalícií. Politické strany a koalície podali vo volebných obvodoch spolu devätnásť kandidátnych listín. Mestská volebná komisia zverejní mená kandidátov až po ich zaregistrovaní.
"Uvedené údaje vyjadrujú stav doručených kandidátnych listín pred ich preskúmaním mestskou volebnou komisiou, preto v tejto fáze nejde o počet zaregistrovaných kandidátov. O ich registrácii rozhodne mestská volebná komisia po preskúmaní kandidátnych listín a až následne bude možné poskytnúť aj menný zoznam kandidátov," informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Mestská volebná komisia by mala zasadnúť začiatkom septembra.
O svojej kandidatúre na post primátora Trnavy už skôr informovali Branislav Baroš, Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka, meno šiesteho kandidáta zatiaľ nie je známe. Komunálne voľby sa budú konať 24. októbra, Trnavčania si v nich okrem primátorky alebo primátora budú voliť aj 27 mestských poslancov.
Kandidátnu listinu na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) podalo sedem uchádzačov. Šiesti sú nominanti politických strán či koalícií, jeden uchádzač kandiduje ako nezávislý.
O kreslo predsedu kraja sa uchádza József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Matej Lančarič (nezávislý), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a mandát chce obhájiť terajší predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS).
O 42 kresiel krajských poslancov sa predbežne uchádza 217 kandidátov, z toho 75 nezávislých. Ich definitívny zoznam bude podľa hovorcu Úradu Trnavského samosprávneho kraja Petra Kováčika zverejnený až po zasadnutí krajskej volebnej komisie 3. septembra.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - V Trnave má o kreslo primátora záujem šesť uchádzačov, známi sú aj kandidáti na post predsedu kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
V Trnave má o kreslo primátora záujem šesť kandidátov, z toho sú traja nezávislí a traja kandidujú za politické strany alebo koalície. Pre voľby do mestského zastupiteľstva je na doručených kandidátnych listinách uvedených spolu 113 osôb.
Z toho je 45 nezávislých kandidátov a 68 kandidátov politických strán alebo koalícií. Politické strany a koalície podali vo volebných obvodoch spolu devätnásť kandidátnych listín. Mestská volebná komisia zverejní mená kandidátov až po ich zaregistrovaní.
Kandidáti na post primátora Trnavy
"Uvedené údaje vyjadrujú stav doručených kandidátnych listín pred ich preskúmaním mestskou volebnou komisiou, preto v tejto fáze nejde o počet zaregistrovaných kandidátov. O ich registrácii rozhodne mestská volebná komisia po preskúmaní kandidátnych listín a až následne bude možné poskytnúť aj menný zoznam kandidátov," informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Mestská volebná komisia by mala zasadnúť začiatkom septembra.
O svojej kandidatúre na post primátora Trnavy už skôr informovali Branislav Baroš, Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka, meno šiesteho kandidáta zatiaľ nie je známe. Komunálne voľby sa budú konať 24. októbra, Trnavčania si v nich okrem primátorky alebo primátora budú voliť aj 27 mestských poslancov.
O kreslo predsedu kraja sa uchádza 7 kandidátov
Kandidátnu listinu na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) podalo sedem uchádzačov. Šiesti sú nominanti politických strán či koalícií, jeden uchádzač kandiduje ako nezávislý.
O kreslo predsedu kraja sa uchádza József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Matej Lančarič (nezávislý), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a mandát chce obhájiť terajší predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS).
O 42 kresiel krajských poslancov sa predbežne uchádza 217 kandidátov, z toho 75 nezávislých. Ich definitívny zoznam bude podľa hovorcu Úradu Trnavského samosprávneho kraja Petra Kováčika zverejnený až po zasadnutí krajskej volebnej komisie 3. septembra.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - V Trnave má o kreslo primátora záujem šesť uchádzačov, známi sú aj kandidáti na post predsedu kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
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