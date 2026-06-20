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20. júna 2026

Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv a obvinil Izrael z porušovania prímeria


Tagy: Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program iránsky režim Napätie na Blízkom východe

Boje medzi Izraelom a Hizballáhom pokračujú, rokovania medzi Washingtonom a Teheránom vo Švajčiarsku zostávajú pozastavené.



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oman_strait_of_hormuz_23276 1 1 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Boje medzi Izraelom a Hizballáhom pokračujú, rokovania medzi Washingtonom a Teheránom vo Švajčiarsku zostávajú pozastavené.

Irán v sobotu oznámil opätovné uzavretie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu a obvinil Izrael z porušenia dohody so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe.


Krok prichádza po pokračujúcich izraelských útokoch na ciele v Libanone napriek novému prímeriu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh.



Boje v Libanone


Iránske centrálne vojenské velenie uviedlo, že rozhodnutie prijalo pre „porušenie dohody zo strany Spojených štátov“ a „pokračujúce porušovanie prímeria na juhu Libanonu zo strany sionistického režimu“.


Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy na svete, keďže cez neho prechádza významná časť globálnych dodávok ropy a zemného plynu.


Teherán ho počas vojny blokoval už niekoľko mesiacov a jeho opätovné otvorenie bolo jednou z hlavných súčastí dohody podpísanej tento týždeň americkým prezidentom Donaldom Trumpom a iránskym prezidentom Masúdom Pezeškjánom.



Ďalšie obete


V Libanone medzitým pokračovali boje medzi izraelskou armádou a Hizballáhom. Libanonské médiá informovali o približne dvadsiatich izraelských útokoch na juh krajiny.


Civilná obrana uviedla, že v oblasti Nabátíja zahynulo 16 ľudí, ďalších sedem obetí a 13 zranených si vyžiadal útok na dedinu pri meste Sidon.


Poslanec Hizballáhu Hasan Fadlalláh vyhlásil, že hnutie má „plné právo postaviť sa tomuto nepriateľovi, keď na nás útočí“.



Trumpovi diplomati


Napätie komplikuje aj diplomatické úsilie. Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré sa mali v piatok začať vo Švajčiarsku, boli odložené na neurčito.


Do Švajčiarska však odcestoval osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, ktorý sa podľa amerických médií snaží obnoviť dialóg medzi oboma stranami.


Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zástupcovia viacerých krajín pokračujú v úsilí o zachovanie rokovaní.


Predmetom budúcich rozhovorov má byť najmä iránsky jadrový program a ďalšie otázky, ktoré pôvodná dohoda neriešila.




Zdroj: SITA.sk - Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv a obvinil Izrael z porušovania prímeria © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Iránsky jadrový program iránsky režim Napätie na Blízkom východe
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