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20. júna 2026
Šutaja Eštoka vyšetruje polícia v súvislosti s roadshow ministerstva vnútra, oznámila Bajo Holečková
Prebiehajúce vyšetrovanie potvrdila aj Okresná polícia v Bratislave. Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Prebiehajúce vyšetrovanie potvrdila aj Okresná polícia v Bratislave.
Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reneho Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa jej slov ju o tom informovala Okresná prokuratúra Bratislava, pričom prebiehajúce vyšetrovanie potvrdila aj Okresná polícia v Bratislave.
„Oboch vyšetruje za mravné ohrozenie mládeže, keďže Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pred deťmi propagoval alkohol,“ uviedla Holečková.
Vyšetrovanie sa týka roadshow ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“, v súvislosti s ktorou poslankyňa podala trestné oznámenie. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí a som presvedčená, že minimálne v tomto prípade sú dôkazy úplne jasné. Chcem oceniť, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú,“ dodala poslankyňa.
Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s roadshow aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. „Ministra Eštoka okrem toho polícia vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa, keďže celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“ tvrdí poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Šutaja Eštoka vyšetruje polícia v súvislosti s roadshow ministerstva vnútra, oznámila Bajo Holečková © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reneho Rendyho v súvislosti s podozrením z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa jej slov ju o tom informovala Okresná prokuratúra Bratislava, pričom prebiehajúce vyšetrovanie potvrdila aj Okresná polícia v Bratislave.
„Oboch vyšetruje za mravné ohrozenie mládeže, keďže Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pred deťmi propagoval alkohol,“ uviedla Holečková.
Vyšetrovanie sa týka roadshow ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“, v súvislosti s ktorou poslankyňa podala trestné oznámenie. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí a som presvedčená, že minimálne v tomto prípade sú dôkazy úplne jasné. Chcem oceniť, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú,“ dodala poslankyňa.
Podľa nej polícia preveruje v súvislosti s roadshow aj podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácií pri verejnom obstarávaní. „Ministra Eštoka okrem toho polícia vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa, keďže celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“ tvrdí poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Šutaja Eštoka vyšetruje polícia v súvislosti s roadshow ministerstva vnútra, oznámila Bajo Holečková © SITA Všetky práva vyhradené.
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