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20. júna 2026

Kandidátkou strany Sloboda a Solidarita na post starostky košického Starého Mesta je Renáta Zolnaiová


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Renátu Zolnaiovú podporujú v kandidatúre strany SaS, OKS, NOVA a ODS. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila ...



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592942614_840101525481258_7707336308825086842_n 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Renátu Zolnaiovú podporujú v kandidatúre strany SaS, OKS, NOVA a ODS.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila svoju kandidátku na post starostky košickej mestskej časti Staré Mesto, je ňou poslankyňa miestneho zastupiteľstva Renáta Zolnaiová. Ako strana informovala, Zolnaiovú podporujú v kandidatúre strany SaS, OKS, NOVA a ODS.

Chce sa zamerať na aktívnejšie riadenie samosprávy, dokončenie stagnujúcich projektov a prinavrátenie úrovne Starého Mesta, ktorú si jeho obyvatelia zaslúžia. Ako kandidátka uviedla, jej rozhodnutie kandidovať je výsledkom dlhoročnej práce medzi ľuďmi a množstva podnetov od obyvateľov.

Staré Mesto stagnuje


„Štyri roky zastupujem obyvateľov Starého Mesta ako poslankyňa a každý deň riešim ich problémy. Za ten čas sa nám podarilo zastaviť zdražovanie škôl, zrušiť nevýhodné zmluvy na kosenie či upozorniť na zneužívanie miestnych novín na osobnú propagáciu. Zároveň však vidíme, že bez zodpovedného vedenia sa Staré Mesto neposúva dopredu tak, ako by mohlo,“ vraví. Ako problematickú vníma najmä stagnáciu mestskej časti.

Predstavila aj svoje hlavné priority. „Potrebujeme urýchlene dokončiť projekty, ktoré roky stoja, zlepšiť čistotu ulíc, modernizovať detské ihriská, vytvoriť bezpečné trasy do škôl a otvoriť samosprávu ľuďom. Chcem zaviesť participatívny rozpočet, posilniť spoluprácu s kultúrnou a občianskou komunitou a predstaviť jasný akčný plán rozvoja Starého Mesta s konkrétnymi termínmi a zodpovednosťou,” vymenovala, zdôrazňujúc, že chce Staré Mesto, ktoré počúva svojich obyvateľov, rieši ich problémy a vracia verejným službám kvalitu a úroveň.

Transparentnosť a čestnosť


Krajský predseda SaS Peter Čech uviedol, že Zolnaiovej kandidatúra je výsledkom dlhoročnej práce v komunálnej politike. „Renáta sa nerozhodla kandidovať zo dňa na deň. Jej príbeh sa začal písať už v roku 2021, keď vstúpila do SaS s jasnou ambíciou angažovať sa v komunálnej politike,” vyjadril sa.

Podľa jeho slov si svojou intenzívnou prácou a každodennou komunikáciou s ľuďmi získala dôveru obyvateľov aj kolegov. Považuje ju za prirodzenú vyzývateľku súčasného starostu, vyjadril presvedčenie, že do Starého Mesta prinesie transparentnosť i čestnosť a úroveň.

Starostom košického Starého Mesta je v súčasnosti Igor Petrovčík. Kandidatúru na tento post už ohlásil kandidát Progresívneho Slovenska Igor Holéczy. Podporujú ho aj Demokrati a strana Za ľudí, ku ktorým sa neskôr pridala aj Maďarská aliancia.

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Zdroj: SITA.sk - Kandidátkou strany Sloboda a Solidarita na post starostky košického Starého Mesta je Renáta Zolnaiová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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