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01. septembra 2026

Irán poďakoval Rusku za jeho postoj počas vojny na Blízkom východe


Tagy: iransko-ruské vzťahy iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe

Iránsky prezident sa s ruským lídrom stretol prvýkrát od vypuknutia vojny s USA a ocenil postoj Moskvy počas konfliktu. Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok ...



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kyrgyzstan_sco_summit_91828 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Iránsky prezident sa s ruským lídrom stretol prvýkrát od vypuknutia vojny s USA a ocenil postoj Moskvy počas konfliktu.


Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za postoj Moskvy počas vojny na Blízkom východe.

Lídri sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) v Kirgizsku stretli prvýkrát od vypuknutia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi.

„Vážime si vaše postoje a ďakujeme vám za ne v každej fáze, počas bojov a aktov agresie aj za bežných okolností, keď na nás Spojené štáty uvaľovali sankcie, či už v Organizácii Spojených národov alebo na medzinárodných fórach,“ povedal Pezeškján Putinovi.

„Ukazuje to, že náš vzťah je strategický, nie je to obyčajný vzťah,“ dodal iránsky prezident.

Rozšíria a posilnia spoluprácu


Podľa iránskej prezidentskej kancelárie obaja lídri zhodnotili bilaterálne vzťahy a diskutovali o možnostiach posilnenia a rozšírenia spolupráce vo viacerých oblastiach.

Rusko od začiatku svojej rozsiahlej invázie na Ukrajinu výrazne prehĺbilo vojenské aj hospodárske väzby s Iránom.

Sporadické útoky


Vojna medzi Iránom a Spojenými štátmi sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi, pri ktorých zahynul iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a vysokopostavení vojenskí predstavitelia.

Irán následne zaútočil na ciele v regióne a zablokoval Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington zaviedol námornú blokádu iránskych prístavov.

Prímerie z 8. apríla ukončilo najintenzívnejšie boje, sporadické útoky však pokračujú najmä v okolí Hormuzského prielivu.


Zdroj: SITA.sk - Irán poďakoval Rusku za jeho postoj počas vojny na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iransko-ruské vzťahy iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe
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