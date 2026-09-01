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01. septembra 2026
Irán poďakoval Rusku za jeho postoj počas vojny na Blízkom východe
Iránsky prezident sa s ruským lídrom stretol prvýkrát od vypuknutia vojny s USA a ocenil postoj Moskvy počas konfliktu. Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Iránsky prezident sa s ruským lídrom stretol prvýkrát od vypuknutia vojny s USA a ocenil postoj Moskvy počas konfliktu.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za postoj Moskvy počas vojny na Blízkom východe.
Lídri sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) v Kirgizsku stretli prvýkrát od vypuknutia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi.
„Vážime si vaše postoje a ďakujeme vám za ne v každej fáze, počas bojov a aktov agresie aj za bežných okolností, keď na nás Spojené štáty uvaľovali sankcie, či už v Organizácii Spojených národov alebo na medzinárodných fórach,“ povedal Pezeškján Putinovi.
„Ukazuje to, že náš vzťah je strategický, nie je to obyčajný vzťah,“ dodal iránsky prezident.
Podľa iránskej prezidentskej kancelárie obaja lídri zhodnotili bilaterálne vzťahy a diskutovali o možnostiach posilnenia a rozšírenia spolupráce vo viacerých oblastiach.
Rusko od začiatku svojej rozsiahlej invázie na Ukrajinu výrazne prehĺbilo vojenské aj hospodárske väzby s Iránom.
Vojna medzi Iránom a Spojenými štátmi sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi, pri ktorých zahynul iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a vysokopostavení vojenskí predstavitelia.
Irán následne zaútočil na ciele v regióne a zablokoval Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington zaviedol námornú blokádu iránskych prístavov.
Prímerie z 8. apríla ukončilo najintenzívnejšie boje, sporadické útoky však pokračujú najmä v okolí Hormuzského prielivu.
Zdroj: SITA.sk - Irán poďakoval Rusku za jeho postoj počas vojny na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za postoj Moskvy počas vojny na Blízkom východe.
Lídri sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) v Kirgizsku stretli prvýkrát od vypuknutia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi.
„Vážime si vaše postoje a ďakujeme vám za ne v každej fáze, počas bojov a aktov agresie aj za bežných okolností, keď na nás Spojené štáty uvaľovali sankcie, či už v Organizácii Spojených národov alebo na medzinárodných fórach,“ povedal Pezeškján Putinovi.
„Ukazuje to, že náš vzťah je strategický, nie je to obyčajný vzťah,“ dodal iránsky prezident.
Rozšíria a posilnia spoluprácu
Podľa iránskej prezidentskej kancelárie obaja lídri zhodnotili bilaterálne vzťahy a diskutovali o možnostiach posilnenia a rozšírenia spolupráce vo viacerých oblastiach.
Rusko od začiatku svojej rozsiahlej invázie na Ukrajinu výrazne prehĺbilo vojenské aj hospodárske väzby s Iránom.
Sporadické útoky
Vojna medzi Iránom a Spojenými štátmi sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi, pri ktorých zahynul iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a vysokopostavení vojenskí predstavitelia.
Irán následne zaútočil na ciele v regióne a zablokoval Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington zaviedol námornú blokádu iránskych prístavov.
Prímerie z 8. apríla ukončilo najintenzívnejšie boje, sporadické útoky však pokračujú najmä v okolí Hormuzského prielivu.
Zdroj: SITA.sk - Irán poďakoval Rusku za jeho postoj počas vojny na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
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