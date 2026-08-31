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01. septembra 2026
Top foto dňa (31. august 2026): Predsedovia NR SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (31. august 2026): Slávnostný obed predsedov parlamentu SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney. Top foto dňa (31. august 2026): Slávnostný obed predsedov parlamentu SR, ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (31. august 2026): Slávnostný obed predsedov parlamentu SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney.
Top foto dňa (31. august 2026): Slávnostný obed predsedov parlamentu SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (31. august 2026): Predsedovia NR SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (31. august 2026): Slávnostný obed predsedov parlamentu SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (31. august 2026): Predsedovia NR SR, hromadný pohreb, Kráľ Haakon VIII. a turisti v Sydney © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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