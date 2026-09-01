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01. septembra 2026
Šimkovičová akceptovala výpoveď riaditeľa Hudobného centra, Igor Valentovič skončí vo funkcii 30. septembra
Tagy: Ministerka kultúry SR Výpoveď
Ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu. Ministerka kultúry Martina ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) akceptovala výpoveď riaditeľa Hudobného centra Igora Valentoviča. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Spresnila, že rezortu kultúry bola Valentovičova výpoveď doručená do podateľne dňa 31. júla 2026.
„Riaditeľ Hudobného centra toto svoje rozhodnutie so zriaďovateľom vopred nekonzultoval a o svojich zámeroch neinformoval ani vecne príslušnú sekciu MK SR. Osobný úrad MK SR po komunikácii s vecne príslušnou sekciou uvedenú korešpondenciu spracoval a predložil ministerke kultúry na zaujatie stanoviska,” uviedla Demková.
Doplnila, že ministerka Šimkovičová následne dňa 19. augusta 2026 rozhodla o odvolaní Valentoviča z funkcie riaditeľa Hudobného centra ku dňu 30. septembra 2026. Akceptovala i jeho výpoveď. „O ďalšom postupe vo veci nového štatutára Hudobného centra bude rezort kultúry informovať v blízkej dobe,” uzavrela Demková.
O tom, že riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič podal výpoveď a končí vo funkcii informoval pred niekoľkými dňami denník Sme. Valentovič z funkcie odchádza po desiatich rokoch, výpoveď podal k 31. júlu a v práci by mal byť naposledy 30. septembra.
Ako Sme uviedlo, ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu, v minulosti sa Valentovič opakovane kriticky vyjadroval k pôsobeniu rezortu kultúry.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová akceptovala výpoveď riaditeľa Hudobného centra, Igor Valentovič skončí vo funkcii 30. septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) akceptovala výpoveď riaditeľa Hudobného centra Igora Valentoviča. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Spresnila, že rezortu kultúry bola Valentovičova výpoveď doručená do podateľne dňa 31. júla 2026.
„Riaditeľ Hudobného centra toto svoje rozhodnutie so zriaďovateľom vopred nekonzultoval a o svojich zámeroch neinformoval ani vecne príslušnú sekciu MK SR. Osobný úrad MK SR po komunikácii s vecne príslušnou sekciou uvedenú korešpondenciu spracoval a predložil ministerke kultúry na zaujatie stanoviska,” uviedla Demková.
Doplnila, že ministerka Šimkovičová následne dňa 19. augusta 2026 rozhodla o odvolaní Valentoviča z funkcie riaditeľa Hudobného centra ku dňu 30. septembra 2026. Akceptovala i jeho výpoveď. „O ďalšom postupe vo veci nového štatutára Hudobného centra bude rezort kultúry informovať v blízkej dobe,” uzavrela Demková.
O tom, že riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič podal výpoveď a končí vo funkcii informoval pred niekoľkými dňami denník Sme. Valentovič z funkcie odchádza po desiatich rokoch, výpoveď podal k 31. júlu a v práci by mal byť naposledy 30. septembra.
Ako Sme uviedlo, ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu, v minulosti sa Valentovič opakovane kriticky vyjadroval k pôsobeniu rezortu kultúry.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová akceptovala výpoveď riaditeľa Hudobného centra, Igor Valentovič skončí vo funkcii 30. septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ministerka kultúry SR Výpoveď
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