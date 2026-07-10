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10. júla 2026

Pohoda sa už kompletne zmenila na politicko-vojnovú show, hovorí Gašpar v súvislosti s vystúpením Mamulašviliho na festivale – VIDEO


Tagy: Festival Pohoda Podpredseda parlamentu

Gašpar tiež podotkol, že festival Pohoda za minulej vlády dostal viac ako 1,6 milióna eur. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar ...



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66c45e6dec26f765903840 scaled 1 e1779805044613 676x453 10.7.2026 (SITA.sk) - Gašpar tiež podotkol, že festival Pohoda za minulej vlády dostal viac ako 1,6 milióna eur.


Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) kritizuje, že festival Pohoda sa miesto umenia a kultúry stal priestorom pre politické a vojnové témy.

„Festival Pohoda sa už kompletne zmenil na politicko-vojnovú show,“ skonštatoval Gašpar v najnovšom videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Mamulašvili na Pohode


Podpredseda parlamentu kritizoval, že tento rok sa uskutočnil osemhodinový diskusný maratón – Operácia Nádej o Ukrajine, na ktorom bol hosťom aj veliteľ gruzínskej légie Mamuka Mammulašvili, ktorý sa pripojil na diaľku.




„Táto kontroverzná postava sa okrem iného podieľala na organizovaní násilného puču na Slovensku. Gruzínska légia pôsobí pod ukrajinskou rozviedkou a pri akciách v zahraničí, a má poriadne ďaleko od mierového konania," uviedol Gašpar.

Ako ďalej doplnil, náplňou práce Gruzínskej légie je rozvracať demokratické vlády v Európe s cieľom násilne získať moc. Toto zoskupenie malo byť aktívne už počas Majdanu v roku 2014.

Gašpar tiež podotkol, že festival Pohoda za minulej vlády dostal viac ako 1,6 milióna eur. „Je zrejmé, že tento festival sa dávno vzdialil od svojho kultúrneho poslania. Namiesto priestoru pre umenie a kultúru sa stal priestorom pre politické a vojnové témy, ktoré majú od skutočnej kultúry naozaj veľmi ďaleko,“ skonštatoval na záver.


Zdroj: SITA.sk - Pohoda sa už kompletne zmenila na politicko-vojnovú show, hovorí Gašpar v súvislosti s vystúpením Mamulašviliho na festivale – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Festival Pohoda Podpredseda parlamentu
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