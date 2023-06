Irán pomáha Rusku pri výstavbe závodu na drony, dodávky zbraní prúdia cez Kaspické more

9.6.2023 (SITA.sk) - Irán poskytuje Rusku materiály na výstavbu závodu na produkciu dronov východne od Moskvy. Kremeľ sa tak snaží zabezpečiť stabilnú dodávku zbraní pre svoju pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Konštatuje to správa americkej spravodajskej služby, ktorú zverejnili v piatok.Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že podľa predstaviteľov americkej spravodajskej služby závod v ruskej špeciálnej ekonomickej zóne Alabuga v Tatárskej republike by mohol byť v prevádzke začiatkom budúceho roka. Biely dom zároveň zverejnil satelitné zábery priemyselnej lokality nachádzajúcej sa stovky kilometrov východne od Moskvy, kde podľa neho závod „pravdepodobne budú budovať".Kirby ďalej uviedol, že USA zistili, že Irán pokračuje v dodávkach útočných dronov ruskej armáde. Drony podľa Washingtonu prepravujú cez Kaspické more do ruského mesta Machačkala a potom ich ruské sily používajú proti Ukrajine.