Irán sa vyhráža aj Európe. V nebezpečenstve nemusia byť len americkí vojaci, vyhlásil Rúhání

15.1.2020 - Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu pohrozil, že európski vojaci na Blízkom východe by sa “mohli ocitnúť v nebezpečenstve” po tom, čo tri štáty Európskej únie obvinili Teherán z prekročenia limitov stanovených v jadrovej dohode a spustili mechanizmus na riešenie sporov zahrnutý v tejto zmluve. Šéf iránskej diplomacie medzičasom priznal, že Iráncom po zostrelení ukrajinského lietadla so 176 ľuďmi na palube "klamali".Rúháního vyjadrenia počas zasadnutia kabinetu vysielaného štátnou televíziou predstavujú prvú priamu hrozbu Európe v čase pretrvávajúceho napätia, ktoré súvisí s odstúpením Spojených štátov od jadrovej dohody v máji 2018."Dnes je v nebezpečenstve americký vojak, zajtra by sa mohol ocitnúť v nebezpečenstve európsky vojak," vyhrážal sa iránsky prezident.Priznanie iránskeho ministra zahraničia Mohammada Džaváda Zarífa na stredajšom summite v Naí Dillí predstavuje rovnako prvý prípad, keď iránsky predstaviteľ označil predchádzajúce tvrdenia Iránu o technickej chybe lietadla za klamstvo. Zostrelenie civilného lietadla vyvolalo v krajine protivládne protesty.“Posledné noci ľudia demonštrovali v uliciach Teheránu proti skutočnosti, že sme im niekoľko dní klamali," povedal Zaríf. Jedným dychom však ocenil iránsku armádu za to, že bola "dostatočne odvážna a skoro priznala zodpovednosť". Nezabudol zároveň obviniť USA z "ignorancie" a "arogancie" za to, že “podnecujú chaos” na Blízkom východe.Zaríf tiež povedal, že on a Rúhání sa o zostrelení lietadla raketou dozvedeli až v piatok. Táto skutočnosť vyvoláva otázky, akou mocou reálne disponuje civilná iránska vláda v islamskej republike.Iránske elitné Revolučné gardy, ktoré lietadlo zostrelili, vedeli okamžite, že stroj zasiahla ich raketa. Revolučné gardy podliehajú priamo najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu. Ten by mal viesť tradičné modlitby tento piatok prvý raz za posledné roky pre rozsiahle pobúrenie z tragickej udalosti.