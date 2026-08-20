|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2026
Irán sa vysmial z Trumpovej ekonomickej ofenzívy, označil ju za cestu k ďalšej porážke USA
Iránsky minister zahraničných vecí Arakčí reagoval na plán Donalda Trumpa sprísniť ekonomickú izoláciu Teheránu a potrestať aj krajiny, ktoré mu budú pomáhať.
Zdieľať
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí vo štvrtok odmietol plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ďalšie sprísnenie ekonomického tlaku na Teherán.
Označil ho za pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá podľa neho povedie k ďalšej porážke Spojených štátov.
Americké dlhy a úroky
„Takzvaný ‚ekonomický deň D‘ odvádza pozornosť od vlastnej americkej krízy: bezprecedentného dlhu a rastúcich nákladov na úroky,“ napísal Arakčí na sociálnej sieti X.
Dodal, že pokračovanie v neúspešnej politike prinesie Washingtonu „ďalšiu porážku a nepriateľstvo Iráncov“.
Trumpov ekonomický terorizmus
Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň ekonomickej vojny proti Iránu a pohrozil „obrovskými ekonomickými dôsledkami“ každej krajine, ktorá poskytne Teheránu finančnú alebo inú podporu. Konkrétne sankcie však nešpecifikoval.
„Americký ekonomický terorizmus ohrozuje globálnu ekonomiku a zvrchovanosť na celom svete,“ reagoval Arakčí.
Odvetné údery
Konflikt medzi Iránom a USA sa začal 28. februára americko-izraelskými útokmi, po ktorých Teherán podnikol odvetné údery v regióne.
Prímerie z 8. apríla ukončilo najintenzívnejšie boje, no v oblasti Hormuzského prielivu naďalej dochádza k sporadickým stretom.
Zrušenie sankcií a prístup k aktívam
Irán prieliv, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok energií, fakticky blokuje. Jeho otvorenie patrí medzi priority Washingtonu.
Teherán však požaduje zrušenie americkej námornej blokády, ropných sankcií a odblokovanie svojich aktív v zahraničí.
Trump dlhodobo presadzuje voči Iránu politiku „maximálneho tlaku“ a sankcie obnovil po nástupe do funkcie v januári 2025.
Zdroj: SITA.sk - Irán sa vysmial z Trumpovej ekonomickej ofenzívy, označil ju za cestu k ďalšej porážke USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Najsviežejší víkend tohto leta s Old Spice a dm. Dva dni plné hudby na bratislavskom Tyršáku
Zakladateľ developerského giganta Evergrande dostal doživotie, firma zaplatí miliardovú pokutu