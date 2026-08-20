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Najsviežejší víkend tohto leta s Old Spice a dm. Dva dni plné hudby na bratislavskom Tyršáku


Tagy: Hudba PR

K letu neodmysliteľne patrí hudba a dobrá nálada. Poriadnu dávku sviežosti do Bratislavy prinesie už tento víkend značka Old Spice a dm. Old Spice Hands Up Freshness prinesie dva dni plné hudby, ...



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new project 1 1 676x444 20.8.2026 (SITA.sk) - K letu neodmysliteľne patrí hudba a dobrá nálada.


Poriadnu dávku sviežosti do Bratislavy prinesie už tento víkend značka Old Spice a dm. Old Spice Hands Up Freshness prinesie dva dni plné hudby, priamo do centra Bratislavy, na nábrežie Dunaja.

V piatok 21. a v sobotu 22. augusta sa obľúbená bratislavská pláž Tyršák stane dejiskom exkluzívneho podujatia pod záštitou značky Old Spice a dm. V prvý deň podujatia sa o atmosféru postarajú Sonia, Carl, Daniu, Vesnu, v sobotu sa môžeme tešiť na vystúpenia Tess & Jay, OQB, Bali G či Blame Your Genes.

Najsviežejšia udalosť tohto leta prepojí svet hudby, hudby a nezabudnuteľnej atmosféry ako z legendárneho Tomorrowlandu. Na mieste nebudú chýbať ani známe tváre a influenceri, ktorí sa stanú prirodzenou súčasťou programu a festivalovej atmosféry. ""Old Spice už roky definuje, čo znamená byť svieži a sebavedomý. Na Tyršáku teraz spúšťame ultimátny letný vibe, kde sa stretnú špičková hudba, inšpiratívni ľudia a epická tvorba obsahu. Prinesieme sviežosť na novú úroveň, s energiou ako z festivalu, ktorú garantuje aj náš nový Old Spice Tomorrowland sprej. Je to oslava maximálnej sviežosti, ktorú tento rok v Bratislave jednoducho zažiješ na vlastnej koži!" Adriána Ďurajková, Brand manager Old Spice.

Old Spice Hands Up Freshness prinesie na bratislavský Tyršák niekoľko interaktívnych zón. Priamo na mieste si môžete vytvoriť personalizované tričko, vytvoriť fotografie so svojimi priateľmi alebo stráviť popoludnie v chillout zóne. Dobrou správou pre všetkých je, že vstup na podujatie je bezplatný.

Program Old Spice Hands Up Freshness (Piatok, 21. 8. 2026):



  • 14:00 – Sonia

  • 16:00 – Carl

  • 18:00 – Daniu

  • 20:00 - Vesnu


Program Old Spice Hands Up Freshness (Sobota, 22. 8. 2026):



  • 14:00 – Tess & Jay

  • 16:00 – OQB

  • 18:00 – Bali G

  • 20:00 – Blame Your Genes


Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Najsviežejší víkend tohto leta s Old Spice a dm. Dva dni plné hudby na bratislavskom Tyršáku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudba PR
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