 Štvrtok 21.5.2026
 24hod.sk    Zo zahraničia

21. mája 2026

Irán si nárokuje kontrolu nad časťou vôd SAE pri Hormuzskom prielive


Spojené arabské emiráty ostro odmietli nové iránske nároky v oblasti Hormuzského prielivu a označili ich za nereálne.



emirates_iran_war_77715 676x451 21.5.2026 (SITA.sk) - Spojené arabské emiráty ostro odmietli nové iránske nároky v oblasti Hormuzského prielivu a označili ich za nereálne.

Nový iránsky úrad poverený správou Hormuzského prielivu vyhlásil, že jeho jurisdikcia zasahuje aj do vôd Spojených arabských emirátov (SAE), čo vyvolalo ostrú reakciu Abú Zabí.


Strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy, je od vypuknutia vojny Iránu s Izraelom a Spojenými štátmi 28. februára pod kontrolou Teheránu.



Irán vládne


Irán, ktorý prieliv fakticky blokuje a vyberá poplatky za tranzit lodí, trvá na tom, že všetky plavidlá musia získať povolenie jeho ozbrojených síl.


Novovytvorený úrad nazvaný Správa pre prieliv v Perzskom zálive (PGSA) v stredu na sociálnej sieti X zverejnil mapu s údajnou oblasťou svojej „regulačnej jurisdikcie“.


Podľa nej sa kontrolovaná zóna rozprestiera od iránskeho pobrežia až po oblasti pri emiráte Fudžajra a Umm al-Kuvajn v SAE.


Úrad zároveň uviedol, že tranzit cez túto oblasť si vyžaduje „koordináciu a povolenie“ iránskych úradov.



Emiráty nesúhlasia


Poradca prezidenta SAE Anvar Gargáš vo štvrtok iránske vyhlásenie ostro odmietol. „Režim sa snaží vytvoriť novú realitu po jasnej vojenskej porážke, ale pokusy kontrolovať Hormuzský prieliv alebo zasahovať do námornej suverenity SAE sú len zbožným želaním,“ uviedol na sociálnej sieti X.


Vzťahy medzi Iránom a SAE sa výrazne zhoršili po tom, čo Teherán počas vojny podnikol raketové a dronové útoky proti viacerým krajinám Perzského zálivu.



Nový ropovod


SAE zároveň urýchľujú výstavbu nového ropovodu cez prístav Fudžajra, ktorý má obísť Hormuzský prieliv a zdvojnásobiť exportnú kapacitu štátnej spoločnosti ADNOC.


Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že za posledných 24 hodín umožnili tranzit 26 lodiam vrátane ropných tankerov.


Minulý týždeň Teherán uviedol, že cez prieliv pustil viac než 30 plavidiel vrátane čínskych lodí.




Zdroj: SITA.sk - Irán si nárokuje kontrolu nad časťou vôd SAE pri Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.

