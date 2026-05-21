21. mája 2026

Ruské stíhačky nebezpečne zachytili britské prieskumné lietadlo nad Čiernym morom – VIDEO


Ruské lietadlá prileteli do vzdialenosti šiestich metrov. Britské prieskumné lietadlo bolo nebezpečne zachytené ruskými stíhačkami počas letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom, ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Ruské lietadlá prileteli do vzdialenosti šiestich metrov.


Britské prieskumné lietadlo bolo nebezpečne zachytené ruskými stíhačkami počas letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom, oznámilo na platforme X britské ministerstvo obrany.

Podľa správy ministerstva ruské lietadlá prileteli do vzdialenosti šiestich metrov, čo spustilo palubné núdzové systémy.

Napriek incidentu posádka splnila misiu a bezpečne sa vrátila. Lietadlo vykonávalo plánovaný prieskumný let v rámci operácií Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na monitorovanie východného krídla aliancie.



Britské ministerstvo obrany uviedlo, že ide o špecializované prieskumné lietadlo s elektronickými sledovacími systémami, ktoré poskytuje NATO kľúčové spravodajské informácie.

Britské ministerstvo obrany označilo incident za ďalší prejav ruskej agresie a zvýšenej vojenskej aktivity v regióne a zdôraznilo pokračujúcu podporu spojencov NATO.


Zdroj: SITA.sk - Ruské stíhačky nebezpečne zachytili britské prieskumné lietadlo nad Čiernym morom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

