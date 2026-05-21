Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Ruské stíhačky nebezpečne zachytili britské prieskumné lietadlo nad Čiernym morom – VIDEO
Ruské lietadlá prileteli do vzdialenosti šiestich metrov. Britské prieskumné lietadlo bolo nebezpečne zachytené ruskými stíhačkami počas letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom, ...
21.5.2026 (SITA.sk) - Ruské lietadlá prileteli do vzdialenosti šiestich metrov.
Britské prieskumné lietadlo bolo nebezpečne zachytené ruskými stíhačkami počas letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom, oznámilo na platforme X britské ministerstvo obrany.
Podľa správy ministerstva ruské lietadlá prileteli do vzdialenosti šiestich metrov, čo spustilo palubné núdzové systémy.
Napriek incidentu posádka splnila misiu a bezpečne sa vrátila. Lietadlo vykonávalo plánovaný prieskumný let v rámci operácií Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na monitorovanie východného krídla aliancie.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že ide o špecializované prieskumné lietadlo s elektronickými sledovacími systémami, ktoré poskytuje NATO kľúčové spravodajské informácie.
Britské ministerstvo obrany označilo incident za ďalší prejav ruskej agresie a zvýšenej vojenskej aktivity v regióne a zdôraznilo pokračujúcu podporu spojencov NATO.
Zdroj: SITA.sk - Ruské stíhačky nebezpečne zachytili britské prieskumné lietadlo nad Čiernym morom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
A @RoyalAirForce Rivet Joint aircraft operating in international airspace over the Black Sea was dangerously intercepted by Russian military jets – flying as close as six metres and triggering onboard emergency systems.
Despite these reckless manoeuvres, RAF crew completed their… pic.twitter.com/QyUP7dE4OJ
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2026
