21. mája 2026

Fico odmieta rekonštrukciu vlády, o odvolaní Tarabu je ochotný rokovať len pri garanciách SNS o stabilite koalície


Tagy: Minister životného prostredia SR Predseda SNS Rekonštrukcia vlády slovenský premiér

Návrh je napísaný veľmi konkrétne v tom, že navrhuje odvolanie Tarabu za predpokladu, že bude nejaká rekonštrukcia vlády. Premiér Robert ...



21.5.2026 (SITA.sk)


Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že mu predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko doručil návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako priblížil, návrh je napísaný veľmi konkrétne v tom, že navrhuje odvolanie Tarabu za predpokladu, že bude nejaká rekonštrukcia vlády.

Rekonštrukcia vlády


„Teda ak bude nejaká rekonštrukcia vlády, navrhuje, aby v rámci tejto rekonštrukcie došlo aj k výmene ministra životného prostredia,“ spresnil premiér. Ako informoval, žiadna rekonštrukcia vlády sa nechystá a Tarabu považuje za veľmi schopného ministra.

Na návrh SNS by premiér pristúpil len vtedy, ak by strana garantovala, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude vo vláde urobená, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády. „Pán Taraba je nominantom SNS a nerád by som, keby sa akékoľvek vnútorne otázky, ktoré si možno riešia v SNS, prenášali a ohrozovali väčšinu v Národnej rade SR. Takže znovu. Nerobím žiadnu rekonštrukciu vlády a v tomto okamihu nemám dôvod sa zaoberať návrhom predsedu SNS. Rešpektujem ho, platí koaličná zmluva, ktorá hovorí, že ak je takýto návrh podaný, tak by ho mal predseda vlády rešpektovať,“ doplnil Fico.

Funkčná väčšina


Ako zopakoval, ak by národniari tento návrh spresnili a povedali by, že trvajú na odvolaní Tarabu, tak k tomu dôjde len v prípade, že prídu s garanciou, že parlament bude mať aj naďalej funkčnú väčšinu a že takéto politické rozhodnutie nebude viesť k politickej kríze, ktorá by ohrozila fungovanie vlády či prijímanie štátneho rozpočtu.

„To sú pre mňa dnes dôležitejšie veci ako to, že v SNS si riešia nejaké politické otázky,“ zdôraznil premiér. S Dankom sa stretne na budúci týždeň aj na koaličnej rade. Premiér tak predpokladá, že o tom budú opäť hovoriť.


Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta rekonštrukciu vlády, o odvolaní Tarabu je ochotný rokovať len pri garanciách SNS o stabilite koalície © SITA Všetky práva vyhradené.

Kaliňák sa obáva „islamizácie Slovenska". Ombudsman spochybnil zmeny v podmienkach registrácie nových cirkví
Irán si nárokuje kontrolu nad časťou vôd SAE pri Hormuzskom prielive

