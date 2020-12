Chaos opatrení v Čechách - Česká vláda zakázala predaj čaju i kávy v téglikoch

Zmätky okolo protiepidemických nariadení v Českej republike pokračujú, analyzoval v noci na sobotu spravodajský server TN.Nova.cz.





Vláda sa vo štvrtok snažila napraviť ustanovenie, ktorým zakázala ľuďom odnášať si pivo z reštaurácií v plastových fľaškách. To sa jej síce podarilo, ale v piatok vyšlo najavo, že pre zmenu zakázala odnášať si od okienok reštaurácií alebo stánkov aj čaj alebo kávu, približuje ďalej webová stránka televízie Nova.Momentálne platí, že všetky nápoje sa musia vypiť vnútri; budúci týždeň však možno nebude už ani kde. Cez okienko sa žiadne predávať nesmú - pokiaľ ste však k nemu neprišli autom.Nové vládne uznesenie zakazuje predávať rozlievané alebo na mieste pripravované nápoje. A to tie, ktoré sú určené na okamžitú konzumáciu. Teda aj kávu v tégliku alebo čaj, opisuje aktuálnu situáciu televízia Nova.

"Cieľom je, aby sme nechodili po vianočných trhoch a po uliciach s téglikmi a jedlom," vyhlásil minister zdravotníctva Jan Blatný.



"Je možné kúpiť si alko i nealko, ale treba si to odniesť z reštaurácie domov a nekonzumovať na ulici," povedal vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček.



Podľa advokátov je nové uznesenie zmätočné. Lebo ak nedostanú ľudia kávu so sebou, nahrnú sa dovnútra kaviarní: teda do tej doby, než sa aj tie úplne zatvoria.



Výnimku dostali len výdajné okienka, z ktorých sa jedlo a nápoje objednávajú výlučne z auta, dokresľuje zmätočnú situáciu spravodajský server TN.Nova.cz.