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21. októbra 2026
Rusi zabili v stredu na Ukrajine najmenej štyroch ľudí, útočili na infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy
Ukrajinský premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori. Najmenej štyria ľudia zahynuli pri vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá v stredu zasiahla Kyjev aj ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori.
Najmenej štyria ľudia zahynuli pri vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá v stredu zasiahla Kyjev aj ďalšie regióny krajiny. K útokom došlo v čase, keď osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff smeroval do Petrohradu na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj uviedol, že dvaja ľudia zahynuli po zásahu 24-poschodovej obytnej budovy v Kyjeve ruským dronom. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny.
Šéf oblastnej správy Oleh Synehubov oznámil, že v Charkovskej oblasti zahynul manželský pár vo veku 81 a 83 rokov. Záchranári našli ich telá pod troskami domu zničeného pri útoku.
Podľa Koreckého ruské sily od utorkového večera nepretržite útočili na energetickú infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy. Terčom sa stala aj univerzitná budova v Kremenčuku, energetické zariadenia v Kyjeve, Volynskej oblasti, Odese a Mykolajive.
Premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori. Energetická spoločnosť DTEK oznámila zavedenie núdzových odstávok elektriny v troch častiach Kyjeva popri už plánovaných odstávkach v ďalších oblastiach mesta.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusi zabili v stredu na Ukrajine najmenej štyroch ľudí, útočili na infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej štyria ľudia zahynuli pri vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá v stredu zasiahla Kyjev aj ďalšie regióny krajiny. K útokom došlo v čase, keď osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff smeroval do Petrohradu na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj uviedol, že dvaja ľudia zahynuli po zásahu 24-poschodovej obytnej budovy v Kyjeve ruským dronom. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny.
Šéf oblastnej správy Oleh Synehubov oznámil, že v Charkovskej oblasti zahynul manželský pár vo veku 81 a 83 rokov. Záchranári našli ich telá pod troskami domu zničeného pri útoku.
Podľa Koreckého ruské sily od utorkového večera nepretržite útočili na energetickú infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy. Terčom sa stala aj univerzitná budova v Kremenčuku, energetické zariadenia v Kyjeve, Volynskej oblasti, Odese a Mykolajive.
Premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori. Energetická spoločnosť DTEK oznámila zavedenie núdzových odstávok elektriny v troch častiach Kyjeva popri už plánovaných odstávkach v ďalších oblastiach mesta.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusi zabili v stredu na Ukrajine najmenej štyroch ľudí, útočili na infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy © SITA Všetky práva vyhradené.
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