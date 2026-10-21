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21. októbra 2026

Rusi zabili v stredu na Ukrajine najmenej štyroch ľudí, útočili na infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinský premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori. Najmenej štyria ľudia zahynuli pri vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá v stredu zasiahla Kyjev aj ...



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russia_ukraine_war_64333 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori.


Najmenej štyria ľudia zahynuli pri vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá v stredu zasiahla Kyjev aj ďalšie regióny krajiny. K útokom došlo v čase, keď osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff smeroval do Petrohradu na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj uviedol, že dvaja ľudia zahynuli po zásahu 24-poschodovej obytnej budovy v Kyjeve ruským dronom. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny.

Šéf oblastnej správy Oleh Synehubov oznámil, že v Charkovskej oblasti zahynul manželský pár vo veku 81 a 83 rokov. Záchranári našli ich telá pod troskami domu zničeného pri útoku.

Podľa Koreckého ruské sily od utorkového večera nepretržite útočili na energetickú infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy. Terčom sa stala aj univerzitná budova v Kremenčuku, energetické zariadenia v Kyjeve, Volynskej oblasti, Odese a Mykolajive.

Premiér zároveň informoval, že dron zaútočil aj na obchodnú loď v Čiernom mori. Energetická spoločnosť DTEK oznámila zavedenie núdzových odstávok elektriny v troch častiach Kyjeva popri už plánovaných odstávkach v ďalších oblastiach mesta.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Rusi zabili v stredu na Ukrajine najmenej štyroch ľudí, útočili na infraštruktúru, železnice, nákupné centrá a obytné budovy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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