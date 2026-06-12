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12. júna 2026
Irán trvá na obohacovaní uránu aj kontrole Hormuzského prielivu
Teherán spochybnil tvrdenia o hotovej dohode s USA a odmietol vzdať sa kľúčových strategických pozícií. Irán v piatok vyhlásil, že v rámci prípadnej dohody so
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Irán v piatok vyhlásil, že v rámci prípadnej dohody so Spojenými štátmi neustúpi od svojho práva obohacovať urán ani od kontroly nad Hormuzským prielivom.
Reagoval tak na tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého je návrh dohody o ukončení konfliktu už pripravený.
Obohacovanie uránu
Oficiálna agentúra IRNA uviedla, že právo Iránu na obohacovanie uránu a ponechanie existujúcich zásob obohateného materiálu zostáva jednou z hlavných podmienok Teheránu pre uzavretie konečnej dohody.
„Právo Iránu na obohacovanie uránu a zachovanie obohateného materiálu bude zdôraznené s cieľom jeho začlenenia do konečnej dohody,“ uviedla agentúra.
Rokovania sa naťahujú
Irán a Spojené štáty vedú už niekoľko týždňov nepriame rokovania o ukončení vojny, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán z 28. februára.
Hoci od apríla platí prímerie, opakované incidenty vyvolávajú obavy z obnovenia rozsiahlych bojov.
Podľa agentúry IRNA Teherán zároveň neplánuje vzdať sa kontroly nad Hormuzským prielivom, strategickou námornou trasou pre vývoz ropy a zemného plynu z Perzského zálivu.
Zrušenie sankcií
Irán po vypuknutí vojny výrazne obmedzil lodnú dopravu v oblasti a od obchodných plavidiel požaduje povolenie ozbrojených síl na tranzit.
Agentúra Mehr zverejnila informácie o návrhu dohody, ktorý podľa nej počíta s ukončením bojov vrátane konfliktu v Libanone, uvoľnením 24 miliárd dolárov z iránskych zmrazených aktív, pozastavením sankcií na vývoz ropy a petrochemických produktov a zrušením námornej blokády iránskych prístavov.
Neoblomný Netanjahu
Súčasťou návrhu má byť aj požiadavka Iránu na vojnové reparácie a plány na obnovu krajiny v hodnote najmenej 300 miliárd dolárov.
Trump vo štvrtok vyhlásil, že návrh dohody už schválilo najvyššie iránske vedenie, a preto zrušil plánovanú novú vlnu bombardovania.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však zopakoval, že akákoľvek dohoda musí zahŕňať odstránenie iránskych zásob obohateného uránu a demontáž raketovej infraštruktúry krajiny „Pokiaľ budem premiérom Izraela, Irán nebude mať jadrové zbrane,“ zdôraznil Netanjahu.
Zdroj: SITA.sk - Irán trvá na obohacovaní uránu aj kontrole Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
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