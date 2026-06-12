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12. júna 2026
Mnohí sú stále nerozhodnutí. Prieskum ukázal, koľko Slovákov sa chce zúčastniť referenda
Slováci v ňom budú môcť rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica, a tiež či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Slováci v ňom budú môcť rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica, a tiež či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Na nadchádzajúcom referende v sobotu 4. júla 2026 sa plánuje zúčastniť 40,5 percenta občanov. Ukázal to prieskum agentúry AKO pre televíziu JOJ 24. Agentúra robila prieskum od 14. do 21. júna na vzorke 1 000 respondentov.
Svoju neúčasť na referende deklarovalo 45,5 percenta opýtaných, ďalších 13,6 percenta sa ešte nerozhodlo, čo sa na referende zúčastnia. Slováci v ňom budú môcť rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a tiež či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Účasť na referende potvrdili nadpriemerne ženy, 34- až 49-roční respondenti a vysokoškolsky vzdelaní účastníci prieskumu. Nadpriemerne ide o voličov opozičných strán a mierne nadpriemerne aj o voličov strany Hlas-SD.
Neúčasť nadpriemerne uvádzali muži, ľudia vo vekovej skupine 18 až 33 rokov, a tiež respondenti vo veku 66+. Ide najmä o ľudí so základným a stredoškolským vzdelaním. Neúčasť na referende deklarovali najmä voliči koaličných strán, hnutia Republika, hnutia Sme rodina a tiež voliči Práva na pravdu. Zároveň ide aj občanov, ktorí by nešli voliť ani vo voľbách do parlamentu.
Prezident SR Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania SR budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Prezident SR vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident SR dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka, týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády, nie je v súlade s Ústavou SR.
Zdroj: SITA.sk - Mnohí sú stále nerozhodnutí. Prieskum ukázal, koľko Slovákov sa chce zúčastniť referenda © SITA Všetky práva vyhradené.
Na nadchádzajúcom referende v sobotu 4. júla 2026 sa plánuje zúčastniť 40,5 percenta občanov. Ukázal to prieskum agentúry AKO pre televíziu JOJ 24. Agentúra robila prieskum od 14. do 21. júna na vzorke 1 000 respondentov.
Svoju neúčasť na referende deklarovalo 45,5 percenta opýtaných, ďalších 13,6 percenta sa ešte nerozhodlo, čo sa na referende zúčastnia. Slováci v ňom budú môcť rozhodnúť o tom, či súhlasia so zrušením doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a tiež či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Účasť na referende potvrdili nadpriemerne ženy, 34- až 49-roční respondenti a vysokoškolsky vzdelaní účastníci prieskumu. Nadpriemerne ide o voličov opozičných strán a mierne nadpriemerne aj o voličov strany Hlas-SD.
Neúčasť nadpriemerne uvádzali muži, ľudia vo vekovej skupine 18 až 33 rokov, a tiež respondenti vo veku 66+. Ide najmä o ľudí so základným a stredoškolským vzdelaním. Neúčasť na referende deklarovali najmä voliči koaličných strán, hnutia Republika, hnutia Sme rodina a tiež voliči Práva na pravdu. Zároveň ide aj občanov, ktorí by nešli voliť ani vo voľbách do parlamentu.
Prezident SR Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania SR budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Prezident SR vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident SR dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka, týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády, nie je v súlade s Ústavou SR.
Zdroj: SITA.sk - Mnohí sú stále nerozhodnutí. Prieskum ukázal, koľko Slovákov sa chce zúčastniť referenda © SITA Všetky práva vyhradené.
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