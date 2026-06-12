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Ženy prejavujú menší záujem o kryptomeny ako muži, Slovensko je výrazne konzervatívnejšie než Maďarsko


Tagy: Kryptomeny PR

Medzi slovenskými mužmi a ženami existujú zreteľné rozdiely v očakávaniach, ktoré majú od kryptoaktív. Zatiaľ čo muži sa zameriavajú na finančné špekulácie a ochranu hodnoty, slovenské ženy ...



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logo_crypto4me_1280x840_big 676x444 12.6.2026 (SITA.sk) - Medzi slovenskými mužmi a ženami existujú zreteľné rozdiely v očakávaniach, ktoré majú od kryptoaktív.


Zatiaľ čo muži sa zameriavajú na finančné špekulácie a ochranu hodnoty, slovenské ženy sú výrazne rezervovanejšie.

Budúcnosť, v ktorej by respondenti nepoužívali tradičnú menu (euro) a platili by výhradne kryptomenami, si vie predstaviť 22,5 percenta slovenských mužov, no iba 9,7 percenta Sloveniek. Výrazná väčšina žien (74,2 %) túto predstavu odmieta a 16,1 percenta nevie. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu poskytovateľa krypto služieb crypto4me, ktorý realizovala agentúra Ipsos.

"Prieskum širokej verejnosti ukazuje, že kryptomeny si dôveru ešte zďaleka nezískali. Vzdelávanie v tejto oblasti je stále na začiatku a na rade sú aj samotné spoločnosti, ktoré v odvetví pôsobia, aby klientov oboznamovali s príležitosťami aj rizikami vyplývajúcimi z nakladania s kryptomenami," komentoval výsledky Miloš Mázor, generálny riaditeľ spoločnosti Madison Six j. s. a.

Kryptomeny ako zabezpečenie proti inflácii vníma 15,6 percenta slovenských mužov, ale len 5,8 percenta žien. Viac ako polovica slovenských žien (54,8 %) tento názor nezdieľa a 39,4 percenta sa nedokáže jednoznačne vyjadriť. Hlavnou motiváciou na nákup zostáva pre obe skupiny zisk z kurzových pohybov, kde muži vykazujú silný záujem (36,9 %) v porovnaní s necelou štvrtinou žien (24,5 %). Ako uchovávateľa hodnoty vníma krypto 20 percent mužov a 9,7 percenta žien.

V medzinárodnom kontexte sú slovenskí muži v otázke platenia kryptomenami porovnateľne otvorení ako Česi a pri ochrane pred infláciou vykazujú dokonca o niečo vyšší optimizmus. Slovenky sú síce vo vízii platenia kryptomenami otvorenejšie než Češky, výrazne však zaostávajú za maďarským trhom. To však platí aj v prípade mužov: Maďari s výrazným náskokom vnímajú kryptomeny ako uchovávateľa hodnoty a zároveň si zo všetkých sledovaných skupín najčastejšie dokážu predstaviť budúcnosť, v ktorej by platili výhradne kryptomenami.

Ďalšie výsledky prieskumu tu.

O spoločnosti Crypto4me


Crypto4me umožňuje nákup všetkých základných kryptomien na čele s bitcoinom, etherom alebo SOL. V súlade s prísnymi podmienkami európskeho nariadenia MiCA spoločnosť dbá na najvyššie štandardy bezpečnosti obchodovania a uloženia kryptomien v peňaženkách, ako aj na ďalšie opatrenia, medzi ktoré patrí viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.

Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j. s. a. Tá je od 18. 12. 2025 držiteľom povolenia na poskytovanie služieb v oblasti kryptomien, ktoré jej udelila Národná banka Slovenska pod číslom 100-001-025-213 v súlade s nariadením MiCA*. Spoločnosť je zároveň na základe uvedeného povolenia NBS oprávnená poskytovať služby v oblasti kryptomien cezhranične v celej EÚ/EHP.

Viac informácií pre klientov: crypto4me.eu

Viac informácií o spoločnosti: Madison Six

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Zdroj: SITA.sk - Ženy prejavujú menší záujem o kryptomeny ako muži, Slovensko je výrazne konzervatívnejšie než Maďarsko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kryptomeny PR
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