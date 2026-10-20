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20. októbra 2026
Irán tvrdí, že s Ruskom ešte nikdy nespolupracoval tak úzko ako teraz
Tagy: Hormuzský prieliv iransko-ruské vzťahy iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe
Moskva sa snaží sprostredkovať rozhovory o konflikte na Blízkom východe, Lavrov v Teheráne rokoval aj o jadrovej a hospodárskej spolupráci.
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20.10.2026 (SITA.sk) - Moskva sa snaží sprostredkovať rozhovory o konflikte na Blízkom východe, Lavrov v Teheráne rokoval aj o jadrovej a hospodárskej spolupráci.
„Nikdy v našej histórii Irán a Rusko nespolupracovali tak úzko ako teraz,“ napísal Arakčí na sociálnej sieti X. Dodal, že ministri rokovali o Európe, Blízkom východe, Libanone, Palestíne, Ukrajine a Jemene, ako aj o rozšírení hospodárskej a jadrovej spolupráce.
Lavrov pricestoval do Iránu prvýkrát od vypuknutia súčasnej vojny na Blízkom východe. Moskva sa usiluje vystupovať ako sprostredkovateľ medzi Teheránom a Washingtonom, ktorých rokovania uviazli na mŕtvom bode.
Ruský minister pred cestou uviedol, že úsilie Moskvy je „zamerané na zabránenie návratu rozsiahlej vojny“. Prezident Vladimir Putin už tento mesiac iránskemu prezidentovi Masúdovi Pezeškjánovi ponúkol pomoc pri sprostredkovaní.
Vojna vypukla vo februári americko-izraelskými útokmi na Irán. Aprílové prímerie ani júnové memorandum medzi USA a Iránom boje v oblasti Hormuzského prielivu nezastavili.
Irán tvrdí, že strategický prieliv kontroluje, a útočí na lode, ktoré ním prechádzajú bez jeho súhlasu. Spojené štáty naopak udržiavajú námornú blokádu iránskych prístavov.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Irán tvrdí, že s Ruskom ešte nikdy nespolupracoval tak úzko ako teraz © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán a Rusko podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího nikdy nespolupracovali tak úzko ako v súčasnosti. Vyhlásil to po pondelkových rokovaniach so svojím ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom v Teheráne.
„Nikdy v našej histórii Irán a Rusko nespolupracovali tak úzko ako teraz,“ napísal Arakčí na sociálnej sieti X. Dodal, že ministri rokovali o Európe, Blízkom východe, Libanone, Palestíne, Ukrajine a Jemene, ako aj o rozšírení hospodárskej a jadrovej spolupráce.
Prvá návšteva
Lavrov pricestoval do Iránu prvýkrát od vypuknutia súčasnej vojny na Blízkom východe. Moskva sa usiluje vystupovať ako sprostredkovateľ medzi Teheránom a Washingtonom, ktorých rokovania uviazli na mŕtvom bode.
Ruský minister pred cestou uviedol, že úsilie Moskvy je „zamerané na zabránenie návratu rozsiahlej vojny“. Prezident Vladimir Putin už tento mesiac iránskemu prezidentovi Masúdovi Pezeškjánovi ponúkol pomoc pri sprostredkovaní.
Irán kontroluje
Vojna vypukla vo februári americko-izraelskými útokmi na Irán. Aprílové prímerie ani júnové memorandum medzi USA a Iránom boje v oblasti Hormuzského prielivu nezastavili.
Irán tvrdí, že strategický prieliv kontroluje, a útočí na lode, ktoré ním prechádzajú bez jeho súhlasu. Spojené štáty naopak udržiavajú námornú blokádu iránskych prístavov.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Irán tvrdí, že s Ruskom ešte nikdy nespolupracoval tak úzko ako teraz © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hormuzský prieliv iransko-ruské vzťahy iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe
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