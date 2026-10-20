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20. októbra 2026

V Prahe policajné auto zrazilo dievča


Tagy: Česká polícia Dopravná nehoda

Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku. Policajné auto zrazilo v pondelok popoludní v Prahe dievča. Vozidlo so zapnutými výstražnými majákmi smerovalo na miesto iného zásahu. ...



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gettyimages 1071701736 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku.


Policajné auto zrazilo v pondelok popoludní v Prahe dievča. Vozidlo so zapnutými výstražnými majákmi smerovalo na miesto iného zásahu. Informuje o tom web Novinky.cz.

Na miesto nehody povolali aj vrtuľník. Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku.

„Na mieste sme ošetrovali pacientku, ktorá utrpela viaceré vážne zranenia, pre ktoré je v umelom spánku a na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol hovorca pražskej záchrannej služby Karel Kris.

Dodal, že dievča následne vrtuľníkom previezli do jedného z pražských traumatologických centier. Príčinu a okolnosti nehody vyšetrujú.


Zdroj: SITA.sk - V Prahe policajné auto zrazilo dievča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká polícia Dopravná nehoda
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