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20. októbra 2026
V Prahe policajné auto zrazilo dievča
Tagy: Česká polícia Dopravná nehoda
Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku. Policajné auto zrazilo v pondelok popoludní v Prahe dievča. Vozidlo so zapnutými výstražnými majákmi smerovalo na miesto iného zásahu. ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku.
Policajné auto zrazilo v pondelok popoludní v Prahe dievča. Vozidlo so zapnutými výstražnými majákmi smerovalo na miesto iného zásahu. Informuje o tom web Novinky.cz.
Na miesto nehody povolali aj vrtuľník. Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku.
„Na mieste sme ošetrovali pacientku, ktorá utrpela viaceré vážne zranenia, pre ktoré je v umelom spánku a na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol hovorca pražskej záchrannej služby Karel Kris.
Dodal, že dievča následne vrtuľníkom previezli do jedného z pražských traumatologických centier. Príčinu a okolnosti nehody vyšetrujú.
Zdroj: SITA.sk - V Prahe policajné auto zrazilo dievča © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajné auto zrazilo v pondelok popoludní v Prahe dievča. Vozidlo so zapnutými výstražnými majákmi smerovalo na miesto iného zásahu. Informuje o tom web Novinky.cz.
Na miesto nehody povolali aj vrtuľník. Zrazené dievča utrpelo vážne zranenia a je v umelom spánku.
„Na mieste sme ošetrovali pacientku, ktorá utrpela viaceré vážne zranenia, pre ktoré je v umelom spánku a na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol hovorca pražskej záchrannej služby Karel Kris.
Dodal, že dievča následne vrtuľníkom previezli do jedného z pražských traumatologických centier. Príčinu a okolnosti nehody vyšetrujú.
Zdroj: SITA.sk - V Prahe policajné auto zrazilo dievča © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká polícia Dopravná nehoda
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