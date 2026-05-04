Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Irán údajne zasiahol raketami americkú vojenskú loď. Washington informácie oficiálne poprel
Tagy: Americké námorníctvo americko-iránsky konflikt Hormuzský prieliv útok na loď Vojna na Blízkom východe
4.5.2026 (SITA.sk) - Podľa iránskej štátnej agentúry americká loď, ktorá chcela vplávať do Hormuzského prielivu, bola zasiahnutá dvoma raketami a prinútená na ústup.
Spojené štáty popreli tvrdenia iránskych médií, ktoré v pondelok informovali, že v oblasti Hormuzského prielivu údajne došlo k iránskemu raketovému útoku na americkú vojenskú loď.
Podľa portálu Spiegel, iránske agentúry Fars a Tasnim uviedli, že iránske ozbrojené sily zabránili americkým jednotkám vo vstupe do prielivu a po varovaniach zastavili „nepriateľské torpédoborce“. Agentúra Fars s odvolaním sa na miestne zdroje tvrdila, že americká loď bola zasiahnutá dvoma raketami a prinútená na ústup. Informácie sa nepodarilo nezávisle overiť.
Vysokopostavený predstaviteľ USA však pre portál Axios uviedol, že k žiadnemu zásahu nedošlo a správy iránskych médií označil za nepravdivé.
Americké centrálne velenie CENTCOM informáciu o zásahu lode takisto poprelo. „Žiadne lode amerického námorníctva neboli zasiahnuté. Americké sily podporujú operáciu Project Freedom a presadzujú námornú blokádu iránskych prístavov,“ napísalo velenie na sieti X.
Iránska armáda už predtým varovala, že zaútočí na zahraničné jednotky, ak sa pokúsia strategickou úžinou preplávať.
???? CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.
✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026
