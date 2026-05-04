 Pondelok 4.5.2026
 Meniny má Florián
04. mája 2026

Irán údajne zasiahol raketami americkú vojenskú loď. Washington informácie oficiálne poprel


Podľa iránskej štátnej agentúry americká loď, ktorá chcela vplávať do Hormuzského prielivu, bola zasiahnutá dvoma raketami a prinútená na ústup. Spojené štáty popreli tvrdenia iránskych médií, ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Podľa iránskej štátnej agentúry americká loď, ktorá chcela vplávať do Hormuzského prielivu, bola zasiahnutá dvoma raketami a prinútená na ústup.


Spojené štáty popreli tvrdenia iránskych médií, ktoré v pondelok informovali, že v oblasti Hormuzského prielivu údajne došlo k iránskemu raketovému útoku na americkú vojenskú loď.

Podľa portálu Spiegel, iránske agentúry Fars a Tasnim uviedli, že iránske ozbrojené sily zabránili americkým jednotkám vo vstupe do prielivu a po varovaniach zastavili „nepriateľské torpédoborce“. Agentúra Fars s odvolaním sa na miestne zdroje tvrdila, že americká loď bola zasiahnutá dvoma raketami a prinútená na ústup. Informácie sa nepodarilo nezávisle overiť.

Vysokopostavený predstaviteľ USA však pre portál Axios uviedol, že k žiadnemu zásahu nedošlo a správy iránskych médií označil za nepravdivé.

Americké centrálne velenie CENTCOM informáciu o zásahu lode takisto poprelo. „Žiadne lode amerického námorníctva neboli zasiahnuté. Americké sily podporujú operáciu Project Freedom a presadzujú námornú blokádu iránskych prístavov,“ napísalo velenie na sieti X.

Iránska armáda už predtým varovala, že zaútočí na zahraničné jednotky, ak sa pokúsia strategickou úžinou preplávať.



Zdroj: SITA.sk - Irán údajne zasiahol raketami americkú vojenskú loď. Washington informácie oficiálne poprel

