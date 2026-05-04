 Meniny má Florián
04. mája 2026

USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán


Irán sa považuje za „strážcu a ochrancu Hormuzského prielivu“, ktorý bol pre medzinárodnú lodnú dopravu pred vojnou „bezpečnou a spoľahlivou trasou“. Spojené štáty musia zmierniť svoje ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Irán sa považuje za „strážcu a ochrancu Hormuzského prielivu", ktorý bol pre medzinárodnú lodnú dopravu pred vojnou „bezpečnou a spoľahlivou trasou".


Spojené štáty musia zmierniť svoje požiadavky voči Iránu, keďže nimi blokujú rokovania o ukončení dvojmesačnej vojny na Blízkom východe, vyhlásil v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakaí.

„V tejto fáze je našou prioritou ukončiť vojnu,“ povedal na brífingu odvysielanom štátnou televíziou. „Druhá strana musí pristúpiť na rozumný prístup a upustiť od svojich prehnaných požiadaviek voči Iránu.“

Nekonečná sága


Rokovania medzi oboma krajinami stagnujú od 8. apríla, keď vstúpilo do platnosti dočasné prímerie, pričom doteraz sa uskutočnilo len jedno kolo priamych mierových rozhovorov. Kľúčovým sporným bodom je iránska kontrola nad Hormuzským prielivom, ktorú Teherán uplatňuje od začiatku americko-izraelskej vojny koncom februára. Obmedzený tranzit ropy, plynu a hnojív dopĺňa americká blokáda iránskych prístavov.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Washington začne eskortovať lode prechádzajúce prielivom, čo vyvolalo hrozby útokov zo strany iránskej armády. „Američania by už mali vedieť, že nemôžu používať jazyk hrozieb a sily voči iránskemu národu,“ reagoval Bakaí.

Pred vojnou všetko fungovalo


Zdôraznil, že Irán sa považuje za „strážcu a ochrancu Hormuzského prielivu“, ktorý bol pre medzinárodnú lodnú dopravu pred vojnou „bezpečnou a spoľahlivou trasou“. „Medzinárodné spoločenstvo musí brať Spojené štáty a sionistický režim na zodpovednosť za to, že z tejto vodnej cesty urobili nebezpečné miesto a spôsobili problémy, ktoré pociťuje celý svet,“ dodal s odkazom na Izrael.

Bakáí tiež uviedol, že Teherán predložil 14-bodový návrh zameraný na ukončenie vojny a že Washington naň prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov reagoval.
 
 

 




Zdroj: SITA.sk - USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán © SITA Všetky práva vyhradené.

