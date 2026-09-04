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04. septembra 2026
Irán udrel na americké základne v Kuvajte a SAE, sľubuje ďalšiu odvetu
Teherán sľubuje pomstu za štyroch ľudí zabitých na svadbe, americký viceprezident však spochybnil iránske správy o útoku. Irán vo štvrtok ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Teherán sľubuje pomstu za štyroch ľudí zabitých na svadbe, americký viceprezident však spochybnil iránske správy o útoku.
Irán vo štvrtok oznámil útoky na americké vojenské základne v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE), pričom pokračoval v odvete za nové americké údery.
Kuvajtská armáda potvrdila, že čelila iránskemu raketovému a dronovému útoku, SAE však tvrdenie Teheránu o zásahu základne Al-Minhád nepotvrdili.
Iránska armáda uviedla, že raketami a dronmi zasiahla americké zariadenia na leteckej základni Ahmad al-Džábir v Kuvajte.
Kuvajt oznámil zachytenie útoku a označil ho za „závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva“.
Teherán zároveň tvrdí, že zaútočil na základňu Al-Minhád v SAE. Irán tento týždeň hlásil útoky na americké sily aj v Bahrajne, Jordánsku a irackom Kurdistane.
Eskalácia pokračuje po utorkovom zásahu svadobnej oslavy v iránskom pobrežnom meste Kúhestak, pri ktorom podľa Iránu zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a viac ako 50 utrpelo zranenia. Teherán útok pripisuje Washingtonu.
Americký viceprezident JD Vance uviedol, že Spojené štáty incident vyšetrujú. „Viem, že to preverujeme,“ povedal, zároveň však dodal, že je voči informáciám iránskych štátnych médií „mimoriadne skeptický“.
Veliteľ Revolučných gárd Ahmad Vahídí prisľúbil odvetu. „Čistá krv týchto utláčaných mučeníkov... nezostane bez odpovede,“ vyhlásil.
Americké útoky od utorka do stredy podľa iránskych údajov zabili najmenej 19 ľudí. Teherán zároveň uviedol, že tento týždeň zahynulo pri amerických úderoch aj šesť príslušníkov iránskych námorných síl; nie je jasné, či sú zahrnutí v uvedenej bilancii.
Zdroj: SITA.sk - Irán udrel na americké základne v Kuvajte a SAE, sľubuje ďalšiu odvetu © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán vo štvrtok oznámil útoky na americké vojenské základne v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE), pričom pokračoval v odvete za nové americké údery.
Kuvajtská armáda potvrdila, že čelila iránskemu raketovému a dronovému útoku, SAE však tvrdenie Teheránu o zásahu základne Al-Minhád nepotvrdili.
Iránska armáda uviedla, že raketami a dronmi zasiahla americké zariadenia na leteckej základni Ahmad al-Džábir v Kuvajte.
Kuvajt oznámil zachytenie útoku a označil ho za „závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva“.
Pomsta za svadobčanov
Teherán zároveň tvrdí, že zaútočil na základňu Al-Minhád v SAE. Irán tento týždeň hlásil útoky na americké sily aj v Bahrajne, Jordánsku a irackom Kurdistane.
Eskalácia pokračuje po utorkovom zásahu svadobnej oslavy v iránskom pobrežnom meste Kúhestak, pri ktorom podľa Iránu zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a viac ako 50 utrpelo zranenia. Teherán útok pripisuje Washingtonu.
Washington vyšetruje
Americký viceprezident JD Vance uviedol, že Spojené štáty incident vyšetrujú. „Viem, že to preverujeme,“ povedal, zároveň však dodal, že je voči informáciám iránskych štátnych médií „mimoriadne skeptický“.
Veliteľ Revolučných gárd Ahmad Vahídí prisľúbil odvetu. „Čistá krv týchto utláčaných mučeníkov... nezostane bez odpovede,“ vyhlásil.
Americké útoky od utorka do stredy podľa iránskych údajov zabili najmenej 19 ľudí. Teherán zároveň uviedol, že tento týždeň zahynulo pri amerických úderoch aj šesť príslušníkov iránskych námorných síl; nie je jasné, či sú zahrnutí v uvedenej bilancii.
Zdroj: SITA.sk - Irán udrel na americké základne v Kuvajte a SAE, sľubuje ďalšiu odvetu © SITA Všetky práva vyhradené.
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