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04. septembra 2026

Irán udrel na americké základne v Kuvajte a SAE, sľubuje ďalšiu odvetu


Tagy: iránske útoky iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Teherán sľubuje pomstu za štyroch ľudí zabitých na svadbe, americký viceprezident však spochybnil iránske správy o útoku. Irán vo štvrtok ...



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trump_7_341 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Teherán sľubuje pomstu za štyroch ľudí zabitých na svadbe, americký viceprezident však spochybnil iránske správy o útoku.


Irán vo štvrtok oznámil útoky na americké vojenské základne v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE), pričom pokračoval v odvete za nové americké údery.

Kuvajtská armáda potvrdila, že čelila iránskemu raketovému a dronovému útoku, SAE však tvrdenie Teheránu o zásahu základne Al-Minhád nepotvrdili.

Iránska armáda uviedla, že raketami a dronmi zasiahla americké zariadenia na leteckej základni Ahmad al-Džábir v Kuvajte.

Kuvajt oznámil zachytenie útoku a označil ho za „závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva“.

Pomsta za svadobčanov


Teherán zároveň tvrdí, že zaútočil na základňu Al-Minhád v SAE. Irán tento týždeň hlásil útoky na americké sily aj v Bahrajne, Jordánsku a irackom Kurdistane.

Eskalácia pokračuje po utorkovom zásahu svadobnej oslavy v iránskom pobrežnom meste Kúhestak, pri ktorom podľa Iránu zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a viac ako 50 utrpelo zranenia. Teherán útok pripisuje Washingtonu.

Washington vyšetruje


Americký viceprezident JD Vance uviedol, že Spojené štáty incident vyšetrujú. „Viem, že to preverujeme,“ povedal, zároveň však dodal, že je voči informáciám iránskych štátnych médií „mimoriadne skeptický“.

Veliteľ Revolučných gárd Ahmad Vahídí prisľúbil odvetu. „Čistá krv týchto utláčaných mučeníkov... nezostane bez odpovede,“ vyhlásil.

Americké útoky od utorka do stredy podľa iránskych údajov zabili najmenej 19 ľudí. Teherán zároveň uviedol, že tento týždeň zahynulo pri amerických úderoch aj šesť príslušníkov iránskych námorných síl; nie je jasné, či sú zahrnutí v uvedenej bilancii.


Zdroj: SITA.sk - Irán udrel na americké základne v Kuvajte a SAE, sľubuje ďalšiu odvetu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránske útoky iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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