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30. júna 2026
Irán varuje USA pred porušením dohody, hrozí okamžitou odpoveďou
Iránske a americké delegácie majú v Katare pokračovať v nepriamych rokovaniach o memorande, ktoré má ukončiť konflikt na Blízkom východe.
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Irán varoval v utorok Spojené štáty, že na akékoľvek porušenie memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojenský konflikt na Blízkom východe, odpovie okamžite a rozhodne.
Vyhlásenie zaznelo v čase, keď sa zástupcovia oboch krajín pripravujú na ďalšie nepriame rokovania v Katare.
Irán nebude nič tolerovať
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí uviedol, že Teherán nebude tolerovať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore s dohodnutými záväzkami.
„Nenecháme žiadny čin bez odpovede. Ako ukázali mocné ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky, každý akt agresie proti cieľom Iránskej islamskej republiky sa stretne s okamžitou a rozhodnou reakciou,“ povedal Bakáí na pravidelnej tlačovej konferencii.
Podľa neho by takéto kroky predstavovali porušenie prvého článku memoranda o porozumení. „Prirodzene, ak sa takéto porušenia budú opakovať a pokračovať, pokračovanie tohto procesu narazí na problémy,“ dodal.
Neúplné porozumenie
Memorandum o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom bolo uzavreté po mesiacoch eskalácie, počas ktorých Spojené štáty a Izrael podnikali vojenské operácie proti iránskym cieľom a Irán odpovedal raketovými a dronovými útokmi.
Dokument vytvoril rámec pre zastavenie bojov a otvoril priestor na rokovania o budúcnosti iránskeho jadrového programu a regionálnej bezpečnosti.
Hlavný sprostredkovateľ
Katar v posledných rokoch zohráva úlohu jedného z hlavných sprostredkovateľov medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Keďže obe krajiny nemajú plnohodnotné diplomatické vzťahy, väčšina kontaktov prebieha nepriamo prostredníctvom regionálnych partnerov vrátane Kataru a Ománu.
Zdroj: SITA.sk - Irán varuje USA pred porušením dohody, hrozí okamžitou odpoveďou © SITA Všetky práva vyhradené.
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