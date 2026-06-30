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 24hod.sk    Zo zahraničia

30. júna 2026

Irán varuje USA pred porušením dohody, hrozí okamžitou odpoveďou


Tagy: Americká vláda iránsky režim Memorandum o porozumení Napätie na Blízkom východe Prímerie

Iránske a americké delegácie majú v Katare pokračovať v nepriamych rokovaniach o memorande, ktoré má ukončiť konflikt na Blízkom východe.



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iraq_iran_45342 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Iránske a americké delegácie majú v Katare pokračovať v nepriamych rokovaniach o memorande, ktoré má ukončiť konflikt na Blízkom východe.

Irán varoval v utorok Spojené štáty, že na akékoľvek porušenie memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojenský konflikt na Blízkom východe, odpovie okamžite a rozhodne.


Vyhlásenie zaznelo v čase, keď sa zástupcovia oboch krajín pripravujú na ďalšie nepriame rokovania v Katare.



Irán nebude nič tolerovať


Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí uviedol, že Teherán nebude tolerovať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore s dohodnutými záväzkami.


„Nenecháme žiadny čin bez odpovede. Ako ukázali mocné ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky, každý akt agresie proti cieľom Iránskej islamskej republiky sa stretne s okamžitou a rozhodnou reakciou,“ povedal Bakáí na pravidelnej tlačovej konferencii.


Podľa neho by takéto kroky predstavovali porušenie prvého článku memoranda o porozumení. „Prirodzene, ak sa takéto porušenia budú opakovať a pokračovať, pokračovanie tohto procesu narazí na problémy,“ dodal.



Neúplné porozumenie


Memorandum o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom bolo uzavreté po mesiacoch eskalácie, počas ktorých Spojené štáty a Izrael podnikali vojenské operácie proti iránskym cieľom a Irán odpovedal raketovými a dronovými útokmi.


Dokument vytvoril rámec pre zastavenie bojov a otvoril priestor na rokovania o budúcnosti iránskeho jadrového programu a regionálnej bezpečnosti.



Hlavný sprostredkovateľ


Katar v posledných rokoch zohráva úlohu jedného z hlavných sprostredkovateľov medzi Iránom a Spojenými štátmi.


Keďže obe krajiny nemajú plnohodnotné diplomatické vzťahy, väčšina kontaktov prebieha nepriamo prostredníctvom regionálnych partnerov vrátane Kataru a Ománu.




Zdroj: SITA.sk - Irán varuje USA pred porušením dohody, hrozí okamžitou odpoveďou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vláda iránsky režim Memorandum o porozumení Napätie na Blízkom východe Prímerie
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