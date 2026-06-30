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Od 1. júla sa menia pravidlá pre kryptomeny. Kto rieši presun do regulovaného prostredia, môže získať bonus 100 USDC
Tagy: Bitcoin Kryptomeny kryptotrh PR
Európska regulácia MiCA vstupuje do ďalšej dôležitej fázy. Prechodné obdobie sa končí 1. júla 2026 a držitelia kryptomien by si mali overiť, či ich súčasná platforma bude môcť ďalej ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Európska regulácia MiCA vstupuje do ďalšej dôležitej fázy.
Prechodné obdobie sa končí 1. júla 2026 a držitelia kryptomien by si mali overiť, či ich súčasná platforma bude môcť ďalej poskytovať služby v EÚ. Pre tých, ktorí chcú mať kryptomeny v regulovanom európskom prostredí, môže byť jednou z možností crypto4me, ktoré novým používateľom ponúka welcome bonus 100 USDC.
Európsky kryptotrh čaká od začiatku júla významná zmena. Nejde o zákaz kryptomien ani o komplikáciu pre každého, kto drží bitcoin, ethereum alebo iné kryptoaktívum. Ide však o moment, keď sa oplatí pozrieť sa na to, kde má človek svoje kryptomeny uložené a či jeho platforma spĺňa nové pravidlá.
Dôvodom je koniec prechodného obdobia MiCA. Európske nariadenie Markets in Crypto-Assets, známe pod skratkou MiCA, zavádza jednotnejšie pravidlá pre poskytovateľov služieb súvisiacich s kryptoaktívami v celej Európskej únii. Po 1. júli 2026 budú môcť tieto služby v EÚ poskytovať iba subjekty s povolením CASP alebo s príslušnou notifikáciou.
Koniec prechodného obdobia MiCA prináša jasnejšie pravidlá pre firmy, ktoré ľuďom umožňujú kryptomeny nakupovať, predávať, zamieňať, prevádzať alebo držať v úschove. Platformy, ktoré chcú v Európskej únii ďalej fungovať, budú musieť spĺňať nové požiadavky.
Ak niektorá služba potrebné oprávnenie nezíska alebo nebude pôsobiť pod regulovanou európskou spoločnosťou, môže to pre jej používateľov znamenať zmenu podmienok. V praxi môže ísť napríklad o obmedzenie niektorých služieb, ukončenie obchodovania pre európskych klientov, nutnosť prevodu kryptomien inam alebo zložitejší proces pri vysporiadaní prostriedkov.
Pre používateľov je preto dobré nečakať až na poslednú chvíľu. Stačí si overiť, či ich platforma počíta s prevádzkou v režime MiCA, kto je právnym poskytovateľom služby a aké možnosti majú v prípade, že by chceli kryptomeny previesť inam.
Pre používateľov, ktorí si chcú po konci prechodného obdobia MiCA urobiť v kryptomenách väčší poriadok, môže byť jednou z možností crypto4me. Kryptozmenáreň môže osloviť najmä používateľov, ktorí hľadajú európske riešenie pre nákup, držanie a prevod kryptomien a zároveň chcú využívať platformu, ktorá je spojená s konkrétnym regulovaným subjektom. V čase, keď sa časť trhu prispôsobuje pravidlám MiCA, môže byť takáto prehľadnosť pre mnohých držiteľov kryptomien podstatná.
Crypto4me ponúka novým používateľom welcome bonus 100 USDC. USDC je stablecoin naviazaný na americký dolár, ktorý sa v kryptomenovom prostredí bežne používa ako digitálna dolárová jednotka. Bonus je určený pre nových používateľov, ktorí sa zaregistrujú, prejdú overením identity a splnia podmienky bonusovej kampane. Kampaň platí do 31. decembra 2026.
Výhodou je, že bonus nie je potrebné zložito nárokovať ručne. Ak používateľ splní stanovené podmienky, pripísanie prebieha automaticky. Pre nových klientov, ktorí aj tak plánujú začať platformu využívať, tak môže ísť o príjemný vstupný benefit.
Koniec prechodného obdobia MiCA k 1. júlu 2026 nie je dôvodom na paniku. Je to však dobrý moment skontrolovať, kde človek svoje kryptomeny drží a či jeho súčasná platforma zodpovedá novým pravidlám európskeho trhu.
Pre časť používateľov sa nič zásadné nezmení. Iní môžu zistiť, že ich platforma bude musieť upraviť služby, zmeniť podmienky alebo obmedziť ponuku pre klientov z EÚ. Práve preto dáva zmysel konať včas a nenechávať rozhodnutie na poslednú chvíľu.
Crypto4me môže byť pre nových používateľov jednou z praktických možností, ako riešiť kryptomeny v európskom regulovanom prostredí. MiCA tak pre bežných držiteľov kryptomien nemusí znamenať komplikáciu. Môže byť naopak príležitosťou skontrolovať si, kde majú svoje prostriedky, prejsť na prehľadnejšie riešenie a využiť výhody, ktoré nové prostredie ponúka.
Crypto4me umožňuje nákup všetkých základných kryptomien na čele s bitcoinom alebo etherom. V súlade s prísnymi podmienkami európskeho nariadenia MiCA spoločnosť dbá na najvyššie štandardy bezpečnosti obchodovania a uloženia kryptomien v peňaženkách a na ďalšie opatrenia, ako je viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.
Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j. s. a. Tá je od 18. 12. 2025 držiteľom povolenia na poskytovanie služieb v oblasti kryptomien, ktoré jej udelila Národná banka Slovenska pod číslom 100-001-025-213 v súlade s nariadením MiCA*. Zároveň je spoločnosť na základe uvedeného povolenia oprávnená poskytovať služby v oblasti kryptomien cezhranične v celej EÚ/EHP.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od 1. júla sa menia pravidlá pre kryptomeny. Kto rieši presun do regulovaného prostredia, môže získať bonus 100 USDC © SITA Všetky práva vyhradené.
Prechodné obdobie sa končí 1. júla 2026 a držitelia kryptomien by si mali overiť, či ich súčasná platforma bude môcť ďalej poskytovať služby v EÚ. Pre tých, ktorí chcú mať kryptomeny v regulovanom európskom prostredí, môže byť jednou z možností crypto4me, ktoré novým používateľom ponúka welcome bonus 100 USDC.
Európsky kryptotrh čaká od začiatku júla významná zmena. Nejde o zákaz kryptomien ani o komplikáciu pre každého, kto drží bitcoin, ethereum alebo iné kryptoaktívum. Ide však o moment, keď sa oplatí pozrieť sa na to, kde má človek svoje kryptomeny uložené a či jeho platforma spĺňa nové pravidlá.
Dôvodom je koniec prechodného obdobia MiCA. Európske nariadenie Markets in Crypto-Assets, známe pod skratkou MiCA, zavádza jednotnejšie pravidlá pre poskytovateľov služieb súvisiacich s kryptoaktívami v celej Európskej únii. Po 1. júli 2026 budú môcť tieto služby v EÚ poskytovať iba subjekty s povolením CASP alebo s príslušnou notifikáciou.
Čo sa od júla mení pre držiteľov kryptomien
Koniec prechodného obdobia MiCA prináša jasnejšie pravidlá pre firmy, ktoré ľuďom umožňujú kryptomeny nakupovať, predávať, zamieňať, prevádzať alebo držať v úschove. Platformy, ktoré chcú v Európskej únii ďalej fungovať, budú musieť spĺňať nové požiadavky.
Ak niektorá služba potrebné oprávnenie nezíska alebo nebude pôsobiť pod regulovanou európskou spoločnosťou, môže to pre jej používateľov znamenať zmenu podmienok. V praxi môže ísť napríklad o obmedzenie niektorých služieb, ukončenie obchodovania pre európskych klientov, nutnosť prevodu kryptomien inam alebo zložitejší proces pri vysporiadaní prostriedkov.
Pre používateľov je preto dobré nečakať až na poslednú chvíľu. Stačí si overiť, či ich platforma počíta s prevádzkou v režime MiCA, kto je právnym poskytovateľom služby a aké možnosti majú v prípade, že by chceli kryptomeny previesť inam.
Crypto4me ako praktická možnosť pre tých, ktorí riešia presun kryptomien
Pre používateľov, ktorí si chcú po konci prechodného obdobia MiCA urobiť v kryptomenách väčší poriadok, môže byť jednou z možností crypto4me. Kryptozmenáreň môže osloviť najmä používateľov, ktorí hľadajú európske riešenie pre nákup, držanie a prevod kryptomien a zároveň chcú využívať platformu, ktorá je spojená s konkrétnym regulovaným subjektom. V čase, keď sa časť trhu prispôsobuje pravidlám MiCA, môže byť takáto prehľadnosť pre mnohých držiteľov kryptomien podstatná.
Ako funguje bonus 100 USDC a na čo si dať pozor
Crypto4me ponúka novým používateľom welcome bonus 100 USDC. USDC je stablecoin naviazaný na americký dolár, ktorý sa v kryptomenovom prostredí bežne používa ako digitálna dolárová jednotka. Bonus je určený pre nových používateľov, ktorí sa zaregistrujú, prejdú overením identity a splnia podmienky bonusovej kampane. Kampaň platí do 31. decembra 2026.
Výhodou je, že bonus nie je potrebné zložito nárokovať ručne. Ak používateľ splní stanovené podmienky, pripísanie prebieha automaticky. Pre nových klientov, ktorí aj tak plánujú začať platformu využívať, tak môže ísť o príjemný vstupný benefit.
Koniec prechodného obdobia MiCA je dobrý moment urobiť si poriadok
Koniec prechodného obdobia MiCA k 1. júlu 2026 nie je dôvodom na paniku. Je to však dobrý moment skontrolovať, kde človek svoje kryptomeny drží a či jeho súčasná platforma zodpovedá novým pravidlám európskeho trhu.
Pre časť používateľov sa nič zásadné nezmení. Iní môžu zistiť, že ich platforma bude musieť upraviť služby, zmeniť podmienky alebo obmedziť ponuku pre klientov z EÚ. Práve preto dáva zmysel konať včas a nenechávať rozhodnutie na poslednú chvíľu.
Crypto4me môže byť pre nových používateľov jednou z praktických možností, ako riešiť kryptomeny v európskom regulovanom prostredí. MiCA tak pre bežných držiteľov kryptomien nemusí znamenať komplikáciu. Môže byť naopak príležitosťou skontrolovať si, kde majú svoje prostriedky, prejsť na prehľadnejšie riešenie a využiť výhody, ktoré nové prostredie ponúka.
O platforme crypto4me
Crypto4me umožňuje nákup všetkých základných kryptomien na čele s bitcoinom alebo etherom. V súlade s prísnymi podmienkami európskeho nariadenia MiCA spoločnosť dbá na najvyššie štandardy bezpečnosti obchodovania a uloženia kryptomien v peňaženkách a na ďalšie opatrenia, ako je viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.
Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j. s. a. Tá je od 18. 12. 2025 držiteľom povolenia na poskytovanie služieb v oblasti kryptomien, ktoré jej udelila Národná banka Slovenska pod číslom 100-001-025-213 v súlade s nariadením MiCA*. Zároveň je spoločnosť na základe uvedeného povolenia oprávnená poskytovať služby v oblasti kryptomien cezhranične v celej EÚ/EHP.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od 1. júla sa menia pravidlá pre kryptomeny. Kto rieši presun do regulovaného prostredia, môže získať bonus 100 USDC © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bitcoin Kryptomeny kryptotrh PR
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