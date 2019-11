Irán začal výstavbu druhého reaktora v jadrovej elektrárni Búšehr

Reaktorová budova atómovej elektrárne v iránskom Búšehri, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 10. novembra (TASR) - Irán začal s výstavbou nového reaktora vo svojej jadrovej elektrárni v prístavnom meste Búšehr na pobreží Perzského zálivu. Oznámili to v nedeľu štátne médiá, informujú agentúry AP a DPA.Štátna televízia priniesla správu, že v zariadení spustili za prítomnosti novinárov výstavbu základov novej budovy. Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu a viceprezident Alí Akbar Sálehí podľa agentúry Fars uviedol, že nový reaktor s výkonom 1000 megawattov bude hotový do roku 2023. Hneď nato chce Irán začať výstavbu tretieho reaktora, ktorý by mali uviesť do prevádzky v roku 2025.Jadrová elektráreň Búšehr slúži na civilné účely. Jej prvý reaktor spustili v roku 2011 s pomocou Ruska, ktoré sa rovnako podieľa na výstavbe druhého, aj keď podľa Sálehího projekt zabezpečujú z 90 percent domáci experti.Táto elektráreň využíva urán obohatený na 4,5 percenta, ktorý Irán produkuje v rozpore s tzv. jadrovou dohodou s veľmocami z roku 2015, píše AP. Teherán tento rok pozastavil plnenie viacerých záväzkov z tejto dohody po tom, ako od nej USA vlani jednostranne odstúpili a znova uvalili na islamskú republiku tvrdé sankcie. Zvyšuje takto tlak na zvyšných signatárov snažiacich sa dohodu zachrániť, aby našli spôsob, ako obísť americké sankcie.