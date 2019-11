Za Sme rodina bude zrejme kandidovať expolitik Smeru M. Borguľa

Boris Kollár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. novembra (TASR) - Za hnutie Sme rodina bude pravdepodobne vo voľbách 2020 kandidovať bývalý bratislavský komunálny politik Smeru-SD Martin Borguľa. Ten momentálne vedie pre Sme rodina volebnú kampaň. Povedal to v relácii Na telo na TV Markíza líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) si myslí, že Kollár nemá s kým ísť do volieb, pretože ho za partnera nechce ani opozícia.povedal. Opozičný líder hnutia tvrdí, že nepôjde do koalície so Smerom-SD. Má tiež problém s koalíciou PS-Spolu aj inými opozičnými stranami. Problémom je podľa neho agenda LGBTI, voči ktorej sa jasne strana vyhradzuje.skonštatoval Kollár. Je pripravený po voľbách rokovať s každou stranou, pretože ľudia si ich zvolili a je to podľa neho korektné. Bude si však klásť tvrdé podmienky, za akých do koalície vstúpi. "podotkol Kollár.povedal Žiga na margo tohtoročného nevyrovnaného štátneho rozpočtu. Kollár reagoval s tým, že sa má Smer-SD pozrieť na to,Kollár tiež tvrdí, že od nového roka ceny za elektrinu a plyn v domácnostiach stúpnu. Žiga namietal, že slovenské domácnosti majú najnižšiu cenu energií v porovnaní s inými štátmi a cena sa od roku 2015 nezmenila. Zároveň pripomenul, že energetický priemysel má vyššiu cenu, a tak radšej podporia veľké podniky na Slovensku, ktoré sú energeticky náročné, aby sa cena energií nezdvihla.Žiga si myslí, že ministerstvo cestovného ruchu by malo vzniknúť v kombinácii s iným rezortom. Povedal tiež, že ak sa Smer-SD dohodne s Mostom-Híd na opätovnom hlasovaní pri zákone o 50-dňovom moratóriu, tak má zákon šancu prejsť.