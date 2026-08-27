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27. augusta 2026

Irán zaradil Rádio Farda vysielajúce z Prahy medzi vojenské ciele, na čiernej listine sú aj iní


Tagy: iránske hrozby iránsky režim Konflikt USA - Irán Médiá

Teherán označil BBC Persian, Iran International a Rádio Farda za nástroje amerických a izraelských tajných služieb. Iránske ...



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gettyimages 2210215568 1 676x458 27.8.2026 (SITA.sk) - Teherán označil BBC Persian, Iran International a Rádio Farda za nástroje amerických a izraelských tajných služieb.

Iránske ozbrojené sily zaradili niekoľko zahraničných médií vysielajúcich v perzštine medzi svoje vojenské ciele. Medzi nimi je aj Rádio Farda, perzská stanica Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL), ktorého sídlo je v Prahe.


Teherán zároveň pohrozil britskej stanici BBC Persian a exilovej televízii Iran International, ktorá sídli v Londýne.



Vojaci sionizmu


Hovorca iránskych ozbrojených síl Abolfazl Šekarčí obvinil tieto médiá zo spolupráce s izraelskou spravodajskou službou Mosad, americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a ďalšími nepriateľskými tajnými službami.


„Tieto nepriateľské médiá sú vojakmi sionizmu a Ameriky a sú zahrnuté v našom zozname vojenských cieľov,“ vyhlásil Šekarčí v prejave odvysielanom iránskou štátnou televíziou. „Iránske ozbrojené sily tieto spravodajské organizácie nepovažujú za médiá,“ dodal.



Brutalita režimu


Rádio Farda vysiela v perzštine a jeho pražská redakcia udržiava kontakty so zdrojmi priamo v Iráne.


Stanica pravidelne informuje o potláčaní protivládnych protestov a represívnych opatreniach iránskeho režimu. Teherán sa jej vysielanie snažil výrazne obmedzovať už v minulosti.


Iránske úrady dlhodobo obviňujú zahraničné perzsky hovoriace médiá zo spolupráce s Izraelom.


Teherán v roku 2022 označil Iran International za teroristickú organizáciu a varoval, že spolupráca s touto stanicou je podľa iránskych zákonov trestná.



Hrozby nespresnili


BBC Persian a Iran International pritom patria medzi médiá, ktoré iránsky režim dlhodobo označuje za nepriateľské.


Šekarčí však nespresnil, kde a akým spôsobom by mohli byť médiá zaradené medzi vojenské ciele napadnuté.


Teherán zároveň v poslednom období ešte sprísnil kontrolu médií a šírenia informácií, pričom počas konfliktu na niekoľko týždňov výrazne obmedzil aj prístup k internetu.




Zdroj: SITA.sk - Irán zaradil Rádio Farda vysielajúce z Prahy medzi vojenské ciele, na čiernej listine sú aj iní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránske hrozby iránsky režim Konflikt USA - Irán Médiá
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