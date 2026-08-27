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27. augusta 2026
Irán zaradil Rádio Farda vysielajúce z Prahy medzi vojenské ciele, na čiernej listine sú aj iní
Teherán označil BBC Persian, Iran International a Rádio Farda za nástroje amerických a izraelských tajných služieb. Iránske ...
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Iránske ozbrojené sily zaradili niekoľko zahraničných médií vysielajúcich v perzštine medzi svoje vojenské ciele. Medzi nimi je aj Rádio Farda, perzská stanica Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL), ktorého sídlo je v Prahe.
Teherán zároveň pohrozil britskej stanici BBC Persian a exilovej televízii Iran International, ktorá sídli v Londýne.
Vojaci sionizmu
Hovorca iránskych ozbrojených síl Abolfazl Šekarčí obvinil tieto médiá zo spolupráce s izraelskou spravodajskou službou Mosad, americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a ďalšími nepriateľskými tajnými službami.
„Tieto nepriateľské médiá sú vojakmi sionizmu a Ameriky a sú zahrnuté v našom zozname vojenských cieľov,“ vyhlásil Šekarčí v prejave odvysielanom iránskou štátnou televíziou. „Iránske ozbrojené sily tieto spravodajské organizácie nepovažujú za médiá,“ dodal.
Brutalita režimu
Rádio Farda vysiela v perzštine a jeho pražská redakcia udržiava kontakty so zdrojmi priamo v Iráne.
Stanica pravidelne informuje o potláčaní protivládnych protestov a represívnych opatreniach iránskeho režimu. Teherán sa jej vysielanie snažil výrazne obmedzovať už v minulosti.
Iránske úrady dlhodobo obviňujú zahraničné perzsky hovoriace médiá zo spolupráce s Izraelom.
Teherán v roku 2022 označil Iran International za teroristickú organizáciu a varoval, že spolupráca s touto stanicou je podľa iránskych zákonov trestná.
Hrozby nespresnili
BBC Persian a Iran International pritom patria medzi médiá, ktoré iránsky režim dlhodobo označuje za nepriateľské.
Šekarčí však nespresnil, kde a akým spôsobom by mohli byť médiá zaradené medzi vojenské ciele napadnuté.
Teherán zároveň v poslednom období ešte sprísnil kontrolu médií a šírenia informácií, pričom počas konfliktu na niekoľko týždňov výrazne obmedzil aj prístup k internetu.
Zdroj: SITA.sk - Irán zaradil Rádio Farda vysielajúce z Prahy medzi vojenské ciele, na čiernej listine sú aj iní © SITA Všetky práva vyhradené.
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